Ddl sul delitto di femminicidio in Cdm: ecco cosa prevede

Ascolta ora 00:00 00:00

Consiglio dei ministri al via a Palazzo Chigi, alla vigilia della Giornata internazionale della donna riflettori accesi sulla piaga dei femminicidi. All'esame dell'esecutivo il disegno di legge che prevede "introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime". Il provvedimento presentato dai ministeri di Giustizia, Interno, Famiglia e Riforme istituzionali, è l'unico punto all'ordine del giorno, oltre a leggi regionali e varie ed eventuali.

In base alle bozze circolate nel pomeriggio, il testo prevede misure cautelari più severe, con la possibilità di arresti domiciliari o custodia in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza, per i reati di femminicidio, violenza domestica e stalking. Previsto, inoltre, l'obbligo di comunicazione alle vittime o ai loro familiari "quando al condannato o all'internato sono applicate misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto".

Inoltre, il testo prevede aggravanti e aumenti di pena per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza sessuale, atti persecutori (stalking) quando il reato è motivato da odio o discriminazione di genere. Viene ampliato il diritto della vittima a essere informata sul procedimento e sulla richiesta di patteggiamento dell'imputato e viene introdotta una maggiore tutela delle vittime nei procedimenti per femminicidio, tentato femminicidio e altri reati di violenza di genere.

Prima del Consiglio dei ministri, Arianna Meloni si era soffermata così sul ddl: "Oggi arriverà nel Cdm il ddl sul femminicidio perché si renderà proprio un reato ad hoc - le sue parole a margine di un evento per l'8 marzo promosso dalla ministra Eugenia Roccella al Maxxi - Non l'ho ancora letto, ma so che ci sono degli inasprimenti delle pene ed anche misure cautelari più incisive quando una