Def, la Camera dà il via libera. Giorgetti: "Avanti come previsto"

L'Aula della Camera dei Deputati ha dato il via libera alla risoluzione della maggioranza sul Def, il Documento di economia e finanza, del 2023. I voti favorevoli sono stati 221, mentre quello contrari si sono fermati a 115. L'ok è arrivato anche alla nuova relazione dei partiti che sostengono il governo Meloni sullo scostamento del pareggio di bilancio - per 3,4 miliardi di euro - con 221 sì e 116 no. Il tutto è avvenuto dopo che nelle scorse ore era stato approvato il Def dal Consiglio dei Ministri a seguito della bocciatura da parte di Montecitorio nei confronti della risoluzione sullo scostamento di bilancio (la maggioranza assoluta dei voti al testo era mancata per sei voti).

Si scaldano gli animi alla Camera

Nella giornata odierna non sono mancate tensioni politiche all'interno di Montecitorio, nonostante il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, avesse chiesto " scusa agli italiani e al presidente del Consiglio per quanto accaduto ieri ". Scuse sottolineate anche dagli applausi dai banchi dell'opposizione. All'inizio della sua dichiarazione di voto in Aula alla Camera, Foti ha anche aggiunto: " Questo deve essere chiaro a tutti e questo episodio lo ha ribadito. In questo caso non c'era nemmeno la questione di essere battuti, perché i voti favorevoli erano 195, e visto in questo caso il voto particolare il quorum era 201. Francamente aver fatto una scivolata di questo tipo su un argomento per noi molto importante ha poca giustificazione. È una lezione per stringere i bulloni da parte di tutti. Peraltro, quello di Fratelli d’Italia oggi era il gruppo parlamentare più presente fra tutti ".

Gli animi si sono invece poi surriscaldati quando lo stesso Foti ha contestato il fatto che Debora Serracchiani (Partito Democratico) avesse detto che il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro doveva dimettersi per la sua assenza di ieri in Aula al voto sul Def: " Peccato che alla fine l'unica che si è dimessa è stata lei ". A quel punto i deputati del Pd hanno iniziato a lasciare l'Aula mentre da FdI si urlava "Fuori, Fuori!" in coro. Nel frattempo Nico Stumpo, che era stato già richiamato all'ordine per le sue intemperanze dal presidente Lorenzo Fontana, si è diretto verso i banchi di Fratelli d'Italia, dove è stato bloccato dai commessi, per quanto comunque ci sia stato qualche contatto i rappresentanti del partito di Giorgia Meloni.

Giorgetti esulta per i dati del Pil