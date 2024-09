Il delirio della Salis: "Legge contro le occupazioni abusive? Logica della punizione della povertà"

Ascolta ora 00:00 00:00

Ieri alla Camera è arrivato il via libera all'articolo 10 del ddl Sicurezza, che introduce il nuovo reato di occupazione abusiva di immobile. Il provvedimento prevede fino a 7 anni di carcere per i trasgressori, ma la sinistra promette battaglia. In prima linea c’è Ilaria Salis, europarlamentare di Avs con un passato da attivista nel movimento Lotta per la Casa e accusata dall’Aler di aver occupato abusivamente un’abitazione dal 2008 al 2022. Il suo attacco al governo è frontale: la norma contro le occupazioni colpisce decine di migliaia di persone che non hanno un tetto sopra la testa.

Secondo l’attivista di estrema sinistra il bersaglio di Giorgia Meloni sono le classi popolari: “Di fronte a una questione sociale fondamentale come quella del diritto all’abitare, il governo risponde con lo stato di polizia e il carcere, perseguendo la logica della punizione della povertà. Poco importa se le prigioni in questo Paese sono sovraffollate, non rispettano i diritti fondamentali e non hanno alcuna funzione rieducativa… l’unica risposta che sembrano conoscere è sempre la stessa, pur non avendo alcuna efficacia sociale” .

Ma non solo. Nella sua filippica piuttosto gonfia, la Salis ha accusato l’esecutivo di fare disinformazione in modo sistematico e spregiudicato. E qui si torna al passato da attivista, rivendicato con orgoglio nonostante i reati commessi: “Si ripete continuamente che i movimenti di lotta per la casa, attraverso la pratica dell’occupazione, rubano le abitazioni ad altre persone. Ma questa è la più grande menzogna: nessuna casa è mai stata sottratta dai movimenti a chi ne avesse bisogno, anzi. Quello lo fa il racket, che rappresenta l’esatto contrario di ciò che i movimenti per la casa cercano di fare. Le case occupate dai movimenti, e da migliaia di persone che non cadono nella trappola della guerra tra poveri, sono immobili vuoti e lasciati al degrado, appartenenti o al pubblico o ai palazzinari della speculazione edilizia” .

La chiusura del suo intervento è dedicata a una serie di domande destinate al governo, il solito ritornello strumentale. Nulla di sorprendente, considerando le recenti dichiarazioni della maestra lombarda.

Tra le affermazioni più incredibili , quella secondo cui occupare sarebbe un sacrificio e i movimenti rappresenterebbero un baluardo di resistenza contro la barbarie della società. I reati? Quelli per l’europarlamentare eletta con Fratoianni e Bonelli dovrebbero essere aboliti, come il carcere minorile…