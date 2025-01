Delirio Scanzi da Floris sul caso Almasri, ma Sechi lo zittisce così

Ascolta ora 00:00 00:00

La galassia rossa continua a sbandare sul caso Najeem Osema Almasri. Il centrosinistra, con il suo solito doppiopesismo, è sul piede di guerra: si scaglia contro il ministro della Giustizia Carlo Nordio e contro il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, urlando a squarciagola nel chiedere a Giorgia Meloni di riferire urgentemente in Aula. L'espulsione del comandante libico non è stata digerita dalle opposizioni, che però dovrebbero fare un bagno di realtà e ricordare che i rapporti con la Libia non sono stati certamente inaugurati dal governo Meloni. Sulla vicenda è scoppiato un duro botta e risposta nell'ultima puntata di Otto e mezzo, programma in onda su La7.

A scaraventarsi contro il titolare del Viminale è stato Andrea Scanzi, che ha accusato l'esecutivo di centrodestra di essere inadeguato e in forte imbarazzo: " Le parole che ha utilizzato Piantedosi sono imbarazzanti. Roba da scherzo, altro che Scherzi a parte. Sono da comiche ". E il giornalista del Fatto Quotidiano, rispolverando la sua veste da simpaticone, ha giocato sulla promessa del presidente del Consiglio di inseguire gli scafisti per tutto il globo terracqueo.

" Lasciava intendere che li inseguiva, li faceva arrivare a Torino, poi gli faceva mandare un aereo e li rimandava a casa tra il tripudio della gente. Questo mi sembra un grande passo avanti ", ha ironizzato Scanzi. Che è andato oltre la questione di merito e ha spostato il suo intervento anche sul piano personale, tirando qualche frecciatina a Mario Sechi. Al direttore di Libero è stata imputata la colpa di aver portato avanti una " narrazione fantasy ".

" Ma quale fantasy, sono gli atti. Vai a studiare! ", ha replicato Sechi. E non è tardata ad arrivare la risposta di Scanzi: " Vado così tanto a studiare che non ascolto te, quindi studio benissimo. Stai tranquillo Mario, Giorgia Meloni ti dirà 'bravo' anche stasera ". A quel punto Giovanni Floris - momentaneamente alla guida della trasmissione per sostituire l'influenzata Lilli Gruber - ha invitato gli ospiti a non punzecchiarsi e a restare sui fatti.

Ma l'appello del conduttore è stato ignorato da Scanzi, che in tempo zero si è riferito a Sechi etichettandolo come " esimio " in maniera sarcastica per poi bollarlo come " esegeta di Giorgia Meloni ". Un'uscita che ha innescato la risposta del direttore di Libero, che ha respinto le sferzate sul piano personale: " Non sono esegeta di nessuno. Sono due volte che vengono dette due cose ad personam su di me. Io non attacco te, e potrei farlo ".

Ne è nato un nuovo botta e risposta; gli animi si sono via via infuocati e così Floris ha chiesto alla regia di abbassare l'audio degli ospiti e ha staccato loro i microfoni.

Va bene esprimere ogni concetto. Sono inutili, ci fanno perdere tempo - e magari qualcuno si offende - i riferimenti personali. Andiamo sui concetti

Così ha potuto ribadire le regole di ingaggio: "". Ma l'attacco personale è una specialità della casa targata Scanzi&Co.