"È depresso", "Chi è lei?". Rissa in studio, poi Floris toglie l'audio: cos'è successo

Momenti di alta tensione nell'ultima puntata di Dimartedì, tanto che nella trasmissione condotta da Giovanni Floris improvvisamente è stato tolto l'audio degli ospiti per non creare quel fastidiosissimo accavallamento di voci che indispettisce i telespettatori. Nel corso della serata si sono registrati diversi botta e risposta, ma quello sfociato tra Achille Totaro e Alan Friedman è andato sul piano personale e inevitabilmente si è infiammato.

L'ex senatore di Fratelli d'Italia ha attaccato il giornalista statunitense, accusandolo di vivere male una situazione che evidentemente non gli lascia via di fuga: nel nostro Paese si lamenta della presenza di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi; negli Usa è disperato per il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. " Vedo che sta male, stia più allegro e si esprima meglio. Ultimamente la vedo un po' depresso su questa cosa ", è stato il commento sferzante di Totaro. Che in tempo zero ha rincarato la dose: " Capisco che lei ha dei problemi, qua in Italia vede che c'è al governo Meloni, poi gli americani eleggono Trump e questa cosa la sta inquietando ".

Non è tardata ad arrivare la replica di Friedman, che ha confermato di essere fortemente preoccupato per le sorti della democrazia e - rivolgendosi a Totaro - ha aggiunto: " Non sto male: sono un giornalista, forse non capisce il giornalismo. Non sono depresso, non ho nessun problema caro. Chi è lei? Non la conosco ". L'ex senatore di FdI ha voluto fare un parallelismo tra la situazione italiana e quella degli Stati Uniti, facendo notare che c'è un comune denominatore tra l'affermazione di Meloni e il successo di Trump: viene demonizzata l'intenzione di The Donald di allontanare gli immigrati clandestini e di colpire la criminalità, mentre in Italia c'è una certa sinistra che non perde occasione di farsi riconoscere con posizioni sgangherate.

" Di fronte alla polizia e ai carabinieri difende i criminali che li aggrediscono, difende i clandestini e vuole un'immigrazione indiscriminata ", è stato l'affondo di Totaro. Secondo cui, a fronte di tutto ciò, molti italiani e molti elettori Usa hanno deciso di bocciare le proposte e le ideologie della sinistra.

Quello tra Friedman e Totaro non è stato l'unico battibecco. Attimi di nervosismo hanno riguardato anche l'ex senatore di Fratelli d'Italia e Marco Antonellis, con Giovanni Floris che è dovuto intervenire e ha chiesto di abbassare l'audio di tutto lo studio.

State litigando tra di voi, ma nessuno lo sa perché abbiamo tolto l'audio

Il diverbio è andato avanti, ma il conduttore ha ammonito gli ospiti: "". Poi ha dato nuovamente la parola agli interlocutori, ma dopo qualche secondo ha dovuto usare ancora il bastone per la discussione che si è fatta animata.