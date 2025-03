"A destra c'è più apertura mentale". Cristicchi dà una lezione alla sinistra

Ascolta ora 00:00 00:00

Sempre più artisti, in crisi di ascolti o in cerca di notorietà, si dilettano in attacchi scomposti contro il governo guidato da Giorgia Meloni. Ormai scagliarsi contro la destra è diventato uno sport nazionale praticato da un numero crescente di cantanti. Ma c'è anche chi preferisce concentrarsi sul proprio mestiere senza avvertire la necessità di intervenire a gamba tesa in politica. Ed è il caso di Simone Cristicchi che, proprio perché privo di etichette, è stato bersagliato durante l'ultimo Festival di Sanremo. E ora ha dato una lezione morale alla sinistra.

La domanda è tornata a circolare dal momento in cui Carlo Conti lo ha ufficializzato come big in gara: Cristicchi è di destra o di sinistra? Oggi, intervistato dal Corriere della Sera, ha precisato il suo posizionamento: " In passato ho sempre avuto un orientamento a sinistra, ma devo riconoscere che da politici e stampa di destra ho raccolto un atteggiamento sempre rispettoso nei miei confronti e delle mie scelte artistiche ".

La differenza è evidente: dopo aver portato in scena Magazzino 18, sulle foibe e sugli esuli istriani, per tre anni ha avuto la Digos nei teatri a presidiare gli spettacoli dagli attacchi di alcuni estremisti di sinistra. " Quando ho fatto teatro di stampo antifascista non ho mai ricevuto dalla destra un’etichetta, insulti o minacce. A destra ho trovato sempre un'apertura mentale maggiore, mi hanno rispettato per il coraggio e la mia onestà intellettuale ", ha sottolineato. Cosa che invece è avvenuta a parti invertite. Improvvisamente da sinistra è arrivata la fatwa, e da compagno è diventato traditore fascista.

Il cantautore ha portato in gara Quando sarai piccola, un brano dedicato alla madre che è stata colpita da un'emorragia cerebrale dovuta a un'arteria difettosa. E, visto che non si è mai schierato pubblicamente a favore della galassia progressista e non ha riservato una valanga di odio nei confronti dell'attuale maggioranza, è finito nel mirino dei cosiddetti democratici. È stato accusato di faciloneria per strappare le lacrime al pubblico. Insomma, di cavalcare una situazione difficile per commuovere gli spettatori e incassare consenso.

Ecco le conseguenze che paga chi non recita il copione stonato della sinistra.

una mente lucida intrappolata in un corpo che non risponde più

Basta pensare che si può arrivare a tanto, addirittura a bersagliare un artista che sul palco dell'Ariston porta una canzone dedicata alla madre, che ha "". A rendere il tutto ancora più surreale è la sfacciataggine con cui Cristicchi è stato additato di essere di, come se fosse un reato di cui ci si macchia.