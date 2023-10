La terribile profezia di Zaia sull'Italia e i migranti

La questione migranti è un'emergenza forte sul territorio con la quale devono fare i conti soprattutto i governatori e i sindaci. Luca Zaia, che da tempo chiede un intervento dell'Europa, è tornato a invocare l'aiuto di Bruxelles e del resto dei Paesi affinché non diventi un problema irrisolvibile e irreversibile. " Abbiamo l'imbarazzo di avere un'Europa totalmente assente, latitante, che non si sta minimamente occupando di questo che è un esodo biblico. Un'Europa che non considera più i confini Italiani come confini europei e noi stiamo diventando il ventre molle dell'Europa e pian piano diventeremo il campo profughi dell'Europa ", ha dichiarato il governatore del Veneto a margine del festival delle Regioni.

Esprimendo preoccupazione per la " dignità dell'ospitalità " in un sistema che, purtroppo, è gravato dai " migranti economici che non c'entrano nulla con morte e fame " e che, purtroppo, tolgono risorse a chi davvero scappa da guerre e fame, Zaia sottolinea che sta cambiando la " fisionomia delle nostre comunità. Per questo noi dovremmo rivedere i servizi sanitari, educativi e sociali in generale, il che non vuol dire che siamo contro una società multietnica ". Ma, prosegue Zaia, un conto è che il cambiamento avvenga in modo naturale, come d'altronde è sempre accaduto " un altro è che quello che sta accadendo adesso, che non nulla ha a che vedere con il processo naturale ".