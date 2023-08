"Dobbiamo ribellarci". Landini lancia la manifestazione preventiva contro il governo

La Cgil ha un modo tutto particolare di ponderare le proprie decisioni anti-governative. Il meccanismo targato Maurizio Landini, a ben vedere, funziona al contrario: prima si decide il giorno della manifestazione di piazza e poi, solo in un secondo momento, si entra nel merito dei dossier. La piazza della "ribellione" preventiva contro la prossima legge di Bilancio è già fissata: la data da segnare in rosso sul calendario è il 7 ottobre, a Roma. Manca solo un piccolo particolare: la manovra finanziaria del governo.

Non a caso, nelle ultime ore, il premier Giorgia Meloni ha parlato esplicitamente di “manifestazioni a priori” contro l’esecutivo e attacchi “privi di merito” . Una risposta, per nulla velata, ai vertici del sindacato rosso e alle forze di opposizione pregiudiziale. “Quando tu hai uno dei principali sindacati italiani che convoca una manifestazione prima che la legge di bilancio sia scritta – ha assicurato la leader di Fratelli d’Italia – sai che non è un tema di merito, ma di opposizione pregiudiziale” . Lo stesso fervore ideologico che alimenta, anche nella sua ultima intervista a La Stampa, il segretario Maurizio Landini.

Le risposte del numero uno della Cgil sono un mix di attacchi fuori misura, critiche scomposte e strilla anti-esecutivo. “Se il governo, anziché chiudersi nei resort, ascoltasse quello che dicono le persone – esordisce Landini – che non possono andare in vacanza e quelle che hanno dovuto ridurle capirebbe che la piazza del 7 ottobre a Roma sarà piena” . Al segretario della Cgil sfugge un piccolo particolare: la legge di Bilancio, a meno di rivoluzioni parlamentari in atto, dovrà essere scritta da settembre e presentata entro la fine di quest’anno. Il paradosso logico e politico non mette in difficoltà il segretario “rosso” che controbatte: “Il momento di mobilitarsi è questo”. E rilancia: “Vogliamo indicare al governo e al paese la via maestra del cambiamento” . La domanda, allora, sorge spontanea: chi ha eletto Maurizio Landini a nuovo leader di opposizione? Al fine di dettare una linea politica al Paese è necessario, ma forse non sufficiente, essere eletti dai cittadini. Per essere eletti è necessario candidarsi. La strada non permette scorciatoie.