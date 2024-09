"Ecco perché ho dato forfait". La "supercazzola" della Boccia

Ascolta ora 00:00 00:00

La tournèe televisiva, le interviste choc, gli annunci in pompa magna per “difendere la democrazia”. E ancora: le rilevazioni private sulla presunta relazione con l’ormai ex ministro della Cultura, la gestione condivisa del G7 della Cultura e i documenti rilevanti del ministero apparentemente visionati. Ecco, questa versione di Maria Rosaria Boccia – sempre più calata nel ruolo di spina del fianco dell’esecutivo – è crollata ieri sera, a poche ore dalla preannunciata intervista con Bianca Berlinguer su Rete4. Oggi, dopo ore di riflessione, arriva la difesa ufficiale della imprenditrice: una storia Instagram perfetta per i social media ma assai scadente sul merito della vicenda.

Ma facciamo un passo indietro. Ieri, con tanto di popcorn in primo piano sul suo account social, la Boccia annunciava l’ennesima intervista sul caso che la vede coinvolta insieme all’ex ministro Gennaro Sangiuliano. L’occasione era ghiotta: incalzata da Bianca Berlinguer, in occasione del suo programma su Rete 4 “È sempre Cartabianca”, l’imprenditrice avrebbe dovuto collezionare una vittoria sul piano comunicativo e politico. Poi, a un’ora dal colloquio arriva la decisione di dare forfait. Le notizie si rincorrono, la conduttrice annuncia in diretta su Rete4 la retromarcia dell'imprenditrice campana e legge un suo messaggio confezionato ad hoc: "Io non sono scappata non ho paura della verità – scrive Lady Pompei - Sono andata via solo perché non c'erano le condizioni per spiegare al meglio la situazione".

"In una lunga conversazione - spiega Berlinguer - ci ha detto che secondo lei noi non eravamo stati sufficientemente informati sul suo caso e che a questo punto preferiva prendere un'altra settimana di tempo e si sarebbe impegnata a tornare martedì prossimo. Ha detto che sono emersi nuovi elementi che non conoscevamo e che occorreva approfondire" . La conduttrice dando conto del colloquio avuto con Boccia prima della trasmissione spiega che la 41enne "avrebbe voluto svelare la sua verità perché è dispiaciuta di essere passata in questo periodo per una approfittatrice".

Da qui, a diverse ore di distanza, arriva la difesa enigmatica di Lady Pompei. Una vera e propria "supercazzola", visto che la Boccia sul suo profilo Instagram prova a spiegare l’accaduto con scarsi risultati. Parlando in terza persona, l’imprenditrice scrive: "La seconda puntata della nuova edizione di È sempre CartaBianca sarebbe dovuta iniziare con un'intervista esclusiva Maria Rosaria Boccia ma l'imprenditrice, dopo aver concordato con Bianca Berlinguer l'incontro, ha dato forfait all'ultimo” . Poi, in modo ancora più paradossale, si limita a riportare le dichiarazioni della Berlinguer: “A parlare è stata la conduttrice. 'Maria Rosaria Boccia era stata invitata da me a fare un'intervista singola ma lei stessa si era offerta, come tutti i nostri giornalisti presenti in studio sanno, di partecipare al talk e confrontarsi con gli altri perché non desiderava che la sua intervista fosse commentata in sua assenza.

Invece, arrivata oggi pomeriggio negli studi del Palatino, dopo una lunga conversazione ci ha detto che secondo lei non eravamo stati sufficientemente informati sul suo caso e che preferiva prendere un'altra settimana di tempo e si sarebbe impegnata a tornare la prossima settimana". Nessuna spiegazione concreta del suo inaspettato forfait, nessuna rivelazione sulla sua retromarcia televisivo. Insomma, una difesa che fa acqua da tutte le parti.