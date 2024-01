La priorità dei grillini per l'Italia? L'eco-spiritualità

Si potrebbe anche rimanere sbalorditi se solo questa "perla" non fosse in realtà l'ultima di una grande collezione di "capolavori" a firma del Movimento Cinque Stelle. Eppure è tutto vero: la sezione romana dei grillini ha annunciato per martedì 16 gennaio il convegno sulla "Giornata Mondiale dell'Ecospiritualità". Un appuntamento a dir poco imperdibile che si terrà presso la Camera dei Deputati (Sala del Refettorio della Biblioteca, Palazzo San Macuto) per raccontare un " concetto rivoluzionario " (sic!) che coniuga " animalismo, antispecismo, ecologia, rispetto per l'ambiente, alimentazione sostenibile e spiritualità ", come hanno cercato di spiegare questi intellettuali de' noantri al pubblico incolto cavernicolo.

Il comunicato ufficiale invita alla partecipazione a un evento a favore di una " filosofia che si ispira alla Natura, intesa non solo nella manifestazione dei suoi cicli naturali ma anche nella sua accezione mistica, depositaria di un grande mistero cosmico, riferimento di tutte le tradizioni dei popoli nativi ". Insomma: un'esperienza di vera e propria " armonia interiore che si estende a tutto ciò che ci circonda, nel rispetto dell'ambiente e di tutte le forme di vita ". Il convegno s'inserisce nell'ambito del Progetto promosso dall'Ecospirituality Foundation, una ong in Stato Consultativo con l'Onu, per istituire la Giornata Mondiale di questa filosofia ideata dallo scrittore, musicista e ricercatore Giancarlo Barbadoro, insieme a Rosalba Nattero e a diversi capi di comunità tribali del pianeta. Mica cotiche.

Interessanti anche gli ospiti che interverranno a Montecitorio la prossima settimana: ci saranno infatti anche Sergio Costa, vicepresidente della Camera dei Deputati nonché uno degli ex peggiori ministri dell'Ambiente nella storia repubblicana, e la deputata sempre Ms5 Carmen Di Lauro, già finita sotto i riflettori delle polemiche un paio di mesi fa per essere risultata una dei parlamentari più assenteisti in questa legislatura (in un'intervista al Corriere della Sera aveva parlato di " problemi personali " per giustificarsi). Nella sede istituzionale della Camera ci sarà anche spazio per " alcuni interessanti video sulla realtà storica dei Popoli naturali " e sulle " testimonianze delle comunità ecospirituali sorte nel continente africano ".