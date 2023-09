"Eletta col Porcellum", "Bugiardo". Litigio Renzi-Meloni sulla Costituzione

E chi mai poteva sospettare il 23 novembre 2016 che, dopo qualche tempo, lei avrebbe preso il posto di lui a Palazzo Chigi? Certo, prima ci passeranno i vari Paolo Gentiloni, Giuseppe Conte (due volte) e Mario Draghi. Ma quel lungo passaggio di testimone tra Matteo Renzi e Giorgia Meloni viene perfettamente inquadrato sette anni fa dalle telecamere di Rai1, quando i due - su sponde opposte - dibattono in prima serata sul Sì o No alla riforma costituzionale voluta dall'ex sindaco di Firenze. Mancano undici giorni a quel fatidico 4 dicembre 2016 in cui il destino dell'assetto istituzionale dell'Italia verrà deciso dagli elettori tramite il voto al referendum e gli animi si surriscaldano prepotentemente.

Renzi va all'attacco

Nel salotto di Bruno Vespa va in onda uno speciale Porta a Porta intitolato "Speciale referendum: sì o no". Gli ospiti i studio sono tutt'altro che di poco conto: a favore del Sì (oltre a Renzi), ci sono schierati il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e il sindaco di Verona, Flavio Tosi, mentre il No è rappresentato dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e dal deputato di Sinistra Italiana Alfredo D'Attorre (oltre alla Meloni). Le due e ora e mezzo di confronto tra i sei esponenti politici vedono il loro momento clou attorno alle ore 23.20. Renzi va all'attacco: " Meloni continua a parlare dell'elezione degli italiani, ma lei dimentica di essere andata tre volte in Parlamento con il Porcellum ". Qua la presidente di Fratelli d'Italia lo blocca subito: " Io almeno ho tentato di modificare quella legge elettorale con le preferenze e lei no: ha mantenuto le liste bloccate. Ma non è che uno si può fare insultare senza motivo ".

La coerenza della Meloni