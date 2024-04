Elezioni Basilicata, urne chiuse. Bardi stacca Marrese di 12 punti

Urne chiuse in Basilicata per le elezioni regionali. 567.959 elettori lucani dislocati nelle 682 sezioni dei 181 comuni sono stati chiamati ai seggi per scegliere il proprio governatore e i 20 nuovi consiglieri. Come possibile presidente di Regione corrono Vito Bardi, capo della giunta uscente sostenuto da tutto il centrodestra insieme ad Azione e Italia Viva, Piero Marrese, appoggiato dalla sinistra giallorossa, ed Eustachio Follia di Volt. Si tratta dell'ultimo voto tenuto in Italia prima del tanto atteso appuntamento elettorale delle Europee dei prossimi 8 e 9 giugno: un banco di prova generale prima dal quale potrebbe anche nascere un nuovo interessante laboratorio politico.

I primissimi instant pool diramati da YooData danno Bardi in una forchetta tra il 53% e il 57%, mentre Marrese si assesterebbe sul 41-45%. Follia fermo tra l'1% e il 3%. Nel frattempo sono arrivati i dati definitivi sull'affluenza. I numeri ufficiali comunicati alle ore 15 di oggi dal Ministero dell'Interno (ed elaborati dall'AGR Basilicata) hanno fornito un risultato conclusivo su chi è andato fisicamente ai seggi, rappresentato dal 49,80%, per un totale di 282.825 cittadini lucani, Un calo di poco più di tre punti e mezzo rispetto al 24 marzo 2019 (53,52%): anche se all'epoca si votava in un'unica giornata.

Se in provincia di Matera l'affluenza registrata è al 54,08% (contro il 56,03% di cinque anni fa), nella circoscrizione di Potenza è al 47,92% (52,40% un lustro fa).