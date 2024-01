Fdi sospende Pozzolo dal gruppo. La decisione dopo lo sparo di Capodanno

Dopo lo sparo alla festa di capodanno in Piemonte, l'onorevole Emanuele Pozzolo è stato sospeso dal gruppo di Montecitorio di Fratelli d'Italia. A comunicarlo è stato capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. " L'ufficio di presidenza del gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia alla Camera ha adottato in data odierna, in via d'urgenza, la misura cautelare della sospensione dal gruppo stesso dell'onorevole Emanuele Pozzolo ", si legge nella nota.

La decisione è arrivata dopo la richiesta, pervenuta direttamente da Giorgia Meloni, presidente del partito e del Consiglio dei ministri, di chiederne il deferimento ai probiviri e la sospensione dal partito nelle more del giudizio. " Chiunque detenga un'arma ha il dovere legale e morale di custordirla con responsabilità e serietà. Non conosco la domanda ma quello che è successo racconta in ogni caso che chi ha quell'arma non è stato responsabile. Non va bene per un italiano qualsiasi, figuriamoci per un parlamentare di FdI ", ha detto lo scorso 4 gennaio il premier durante la conferenza stampa, annunciando la richiesta di sospensione.