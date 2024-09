"Massimo supporto all'Emilia Romagna". Il piano di Meloni per l'alluvione

Ascolta ora 00:00 00:00

Il governo è al fianco della popolazione colpita dal maltempo: questo il messaggio di Giorgia Meloni dopo il Consiglio dei ministri straordinario che ha deliberato lo stato di emergenza in Emilia Romagna e nelle Marche. In un messaggio pubblicato sui suoi canali social, il primo ministro ha confermato che l’esecutivo ha stanziato “20 milioni di euro per garantire soccorso immediato, assistenza alla popolazione e ripristino dei servizi essenziali” .

Ma non solo. Il primo ministro ha ricordato che è stato dichiarato lo stato di emergenza per la fascia costiera della regione Marche, con uno stanziamento di 4 milioni di euro per interventi urgenti di soccorso e ripristino. Una cosa è certa, nessuno verrà lasciato solo. La linea della Meloni è chiara: “Continueremo a garantire il massimo supporto a tutta la popolazione colpita” .

Reduce dall’incontro con l’attore e regista Mel Gibson – la foto “Mel & Mel” è diventata virale in poche ore – la Meloni ha presieduto una riunione in videocollegamento con l’Emilia Romagna alla quale hanno partecipato il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il vicepresidente facente funzioni della Regione Emilia Romagna Irene Priolo, il capo del Dipartimento della protezione civile Fabio Ciciliano e il commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche Francesco Paolo Figliuolo. Ribadita la solidarietà del governo ma soprattutto sono state acquisite tutte le informazioni più recenti sulla situazione degli sfollati e sull’andamento dei soccorsi.

Entrando nel dettaglio degli interventi del governo, lo stato di emergenza per maltempo si applicherà nelle province di Reggio Emilia, Modena,

Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Discorso diverso per la regione Marche, colpita da eventi meteorologici estremi a partire dal 18 settembre: lo stato di emergenza non sarà distinto in base alle province.