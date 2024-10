"Esperta di stupidaggini", "Omofobo". Scintille tra Travaglio e Braidotti sull'utero in affitto

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo l'approvazione definitiva alla Camera e al Senato, in Italia la gestazione per altri è diventata reato universale. La punibilità viene estesa anche a chi la pratica all'estero, con pene fino a due anni reclusione e multe fino a un milione di euro. Sul tema della maternità surrogata è andato in scena un duro botta e risposta nell'ultima puntata di Otto e mezzo, programma condotto da Lilli Gruber in onda su La7. Da una parte Marco Travaglio ha usato parole dure per condannare l'utero in affitto; dall'altra Rosi Braidotti si è infastidita e ha sfoderato la solita retorica Lgbt.

Tutto è partito dall'attacco della filosofa verso Elon Musk, tirando fuori dal cassetto la storia dei figli avuti attraverso la maternità surrogata. A quel punto il direttore del Fatto Quotidiano ha fatto notare che, in fondo, a lei dovrebbe piacere il ricco imprenditore: " Se ha fatto 2 figli con la maternità surrogata e lei contesta la legge della Meloni, per quello dovrebbe amarlo Musk. No? ".

Il ragionamento di Travaglio, chiaramente provocatorio, è stato per respinto da Braidotti: " Non mi attribuisca stupidaggini che non ho detto ". " Ma le ha appena dette lei queste stupidaggini. Guardi, è un'esperta assoluta ", ha replicato al veleno il giornalista. Da qui gli animi si sono accesi e lo scontro tra i due si è via via intensificato. La filosofa ha ribadito di essere a favore della maternità surrogata a livello di generosità e di aiuto senza profitto, sottolineando che è praticata " quasi al 90% dagli eterosessuali da decenni ".

La domanda sorge spontanea: per quale motivo Braidotti ha voluto porre l'attenzione sugli eterosessuali se nessuno aveva tirato in ballo le coppie omosessuali? Semplice: perché è stato il pretesto per attribuire etichette morali ai danni di chi non vede di buon occhio la gestazione per altri: " Si tenga la sua omofobia e stia tranquillo ". Ed ecco l'ormai nota accusa, rivolta addirrittura a Travaglio (che di certo non può essere sospettato di appartenere alla pericolosa destra italiana).

" Io la trovo una cosa orripilante, e omofobo lo dica a qualcun altro perché io non lo sono affatto. Sono semplicemente orripilato dall'utero in affitto. Sono libero? ", è stata la risposta stizzita del direttore del Fatto Quotidiano. La filosofa non ha mollato, sostenendo che l'utero in affitto non è la maternità surrogata e spendendo parole al miele verso la comunità Lgbt: " Presta i propri servizi e il proprio amore da decenni. Si può farlo per amore e per generosità, non tutto per profitto, e senza disprezzare sempre la comunità Lgbt che non c'entra niente ".

Non l'ho manco nominata la comunità Lgbt, è un'ossessione della professoressa Braidotti

Peccato che nessuno avesse chiamato in causa la galassia arcobaleno, e Travaglio gliel'ha fatto notare: "".