Esplosione in Svizzera, il cordoglio di Mattarella. Meloni: "Seguo l'evolversi della situazione"

Almeno 40 morti e un centinaio di feriti: questo il drammatico bilancio dell’esplosione che nella notte ha devastato un bar di Crans-Montana, in Svizzera. "Sono attualmente in corso verifiche per un eventuale coinvolgimento di nostri connazionali. Unità di crisi della Farnesina e sedi diplomatiche in Svizzera collaborano con la polizia elvetica" ha confermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha posto l'accento sulla complessità della situazione in quanto "è difficile anche il riconoscimento delle vittime". L'ambasciatore a Berna Gian Lorenzo Cornado ha confermato a Rainews24 che è stata attivata una "task-force italiana" all'emergenza.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato in un messaggio al presidente della Confederazione Svizzera Guy Parmelin: "Ho appreso con profonda tristezza la notizia dell’esplosione nella località sciistica di Crans-Montana e delle sue tragiche conseguenze. Rivolgo un commosso pensiero alle famiglie delle numerose vittime e il sincero augurio di pronto ristabilimento ai feriti. In questa triste circostanza, desidero far giungere a Lei, signor Presidente, le espressioni di profondo cordoglio e della partecipe vicinanza della Repubblica Italiana e mie personali".

Giorgia Meloni sta seguendo con attenzione l'evolversi della situazione mantenendosi in contatto con la Farnesina "al fine di assumere tutte le informazioni sull'accaduto e sul possibile coinvolgimento dí connazionali", riporta una nota di Palazzo Chigi: "Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime, a titolo personale e a nome del Governo, le più sentite condoglianze per il drammatico incendio verificatosi in Svizzera, a Crans-Montana". La leader del governo "ringrazia le risorse della Protezione civile già operative ed esprime la propria vicinanza ai familiari delle vittime, ai feriti, alle istituzioni e al popolo elvetici".

Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa ha espresso cordoglio per la tragedia di Crans-Montana: "Ho appreso con sincero e profondo dolore del drammatico incendio avvenuto nella notte in Svizzera, a Crans-Montana e che ha portato alla morte decine di persone. A nome del Senato della Repubblica esprimo sentite condoglianze ai familiari delle vittime". Queste, invece, le parole del presidente della Camera Lorenzo Fontana: "Mi stringo ai familiari delle vittime della tragedia di Crans-Montana.

Sono vicino al popolo svizzero e alla comunità locale per questo immenso dolore che li ha colti in ore di festa per il nuovo anno. Rivolgo un sentito ringraziamento a chi sta lavorando per prestare soccorso e al personale italiano che sta collaborando con la Svizzera".