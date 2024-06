Meloni: "Risvegliare l'Europa, la difenderemo dall'islamizzazione"

Ascolta ora 00:00 00:00

A poche ore da quello che Giorgia Meloni non ha paura a definire come un “tornante della storia” , il voto europeo per rinnovare il Parlamento di Bruxelles, la campagna elettorale del primo ministro si conclude con una lunga intervista al Secolo d’Italia. Spiegazioni, promesse, annunci in pompa magna: la leader di Fratelli d’Italia gioca in casa e lancia l’ultima sfida prima di affrontare il fatidico giudizio degli elettori.

"Come leader di Fratelli d'Italia e dei Conservatori europei, il mio obiettivo è creare in Europa una maggioranza alternativa a quella attuale, mandando finalmente le sinistre di ogni colore all'opposizione ”, esordisce Meloni. Fissata l’asticella rimane da capire il metodo per raggiungerla: “Vogliamo fare, cioè, esattamente quello che abbiamo fatto in Italia un anno e mezzo fa – chiarisce il presidente del consiglio - ed esportare questo modello per la guida della futura Europa” . Lo scacchiere delle alleanze, seppur estremamente complicato, potrebbe sistemarsi velocemente. “A noi spetta il compito di crearne le condizioni – sostiene Meloni - e sono convinta che si possa su questo trovare una sintesi virtuosa tra conservatori, popolari e le altre forze politiche che si riconoscono nel centrodestra ”.

Un risultato che, se confermato anche a Bruxelles, andrebbe a consolidare per l’ennesima volta la forza del governo italiano a trazione meloniana. "Considero questa tornata - afferma parlando del prossimo voto - un'indicazione importante sulla strada percorsa finora. In questo anno e mezzo abbiamo ottenuto risultati importanti in Europa, a tutela dei nostri interessi nazionali” . Una strada diamentralmente opposta rispetto a quella intrapresa dai socialisti nazionali ed europei. In materia di immigrazione, ad esempio, la differenza tra i due schiermanti in campo è fin troppo evidente: “Prima che arrivassimo noi, - spiegai il premier con dovizia di particolari - in Ue si discuteva soltanto su come redistribuire tra i 27 Paesi membri gli immigrati clandestini che i governi di sinistra facevano sbarcare sulle nostre coste, con noi adesso si lavora insieme per difendere i confini esterni e combattere finalmente i trafficanti di esseri umani”.

E se a livello dei singoli dossier il piano di Meloni prevede una buona dose di pragmatismo, al contrario, quando entrano in gioco le ideologie, l’obiettivo è ancora più ambizioso. "Abbiamo il compito di risvegliare questa Europa dal sonno in cui è piombata, e difenderla dal relativismo e dall'islamizzazione strisciante" , sintetizza Meloni. “C'è in ballo - afferma parlando delle Europee - una parte non indifferente del nostro futuro: come italiani, europei, occidentali. La storia, con la 'S' maiuscola, si è rimessa in moto: piaccia o no. E in questo frangente l'Europa è a un bivio”.

Il referendum su cui i cittadini sono chiamati a decidere è esattamete questo: “Tra un'Europa che vuole continuare a essere un enorme 'ente regolatorè della vita dei cittadini', quando il resto del mondo investe, produce e allarga - non sempre in maniera democratica - la propria sfera di influenza; e un'Europa che invece vuole recuperare la visione dei Padri fondatori, ripartire dalla cooperazione tra Nazioni sovrane e investire sulla propria autonomia strategica” .

“Un’ultima cosa la dico volentieri. Vi assicuro che l’Italia farà appieno la sua parte perché la prossima legislatura passi alla storia come l’inizio del nuovo “Secolo”: quello dell’Europa politica, dei popoli…”.

