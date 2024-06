Europee ma non solo: Mimmo Lucano rieletto sindaco di Riace

Ascolta ora 00:00 00:00

Le urne hanno sorriso a Mimmo Lucano. Dopo essere stato scagionato dalle accuse a suo carico nell'ambito del processo "Xenia", nel quale era stato imputato per presunte irregolarità proprio nella gestione dei migranti, l’ex sindaco di Riace è stato eletto all’Europarlamento con Alleanza Verdi-Sinistra. Oltre 150 mila preferenze per il sessantaseienne, che in realtà ha siglato una doppia vittoria. Lucano era infatti candidato anche alle comunali della “sua” Riace ed è stato eletto sindaco: con il 46,31 per cento ha superato Francesco Salerno (34,94 per cento) e il primo cittadino uscente Antonio Trifoli (18,74 per cento).

Un ritorno in grande stile, con Fratoianni e Bonelli che hanno puntato sulla sua notorietà - come accaduto per la Salis – per raccogliere qualche preferenza in più, ma anche una rivincita nel suo comune reggino. Un’emozione indescrivibile, il primo commento di Lucano, mentre i suoi fedelissimi intonano l’immarcescibile “Bella ciao”. Si tratta della quarta elezione a sindaco di Riace, ma questa è la più bella: “La più sofferta perché è una vittoria che proviene da una storia di sofferenza, di resistenza. Ovviamente non posso essere ipocrita che questa è la vittoria più importante. Non quella di ieri sera” .

Nonostante l’ottimo risultato ottenuto alle europee, Lucano ha affermato ai microfoni dell’Agi di essere concentrato sul suo Comune a livello emozionale. La sua gestione iper-progressista sull’immigrazione gli ha permesso di raccogliere il sostegno della sinistra (estrema e non). E ha le idee chiare sul suo futuro a Bruxelles: “Mi piacerebbe rilanciare in Europa il 'Modello Riace’ da contrapporre agli impulsi sovranisti e xenofobi” . Il solito ritornello che strizza l’occhio ai migranti, incentivando le partenze. Ma Lucano ha colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

“Questo risultato rappresenta anche un messaggio politico rivolto a Salvini, che a Riace era venuto solo per cancellare l’esperienza e il ricordo di quanto era stata fatto”

Ai microfoni di Lacnews24 , il politico di Melito di Porto Salvo ha attaccato frontalmente il vicepremier