Lucano vuole riempire l'Italia di palestinesi. Poi l'affondo anti Israele

Si è detto disponibile ad accogliere a Riace i civili intenzionati a fuggire dal Medio Oriente funestato dal raid di Hamas. E ha definito la striscia di Gaza un " simbolo di resistenza alle ingiustizie" , paragonandola sotto questo aspetto al "villaggio globale" ricreato nel Comune calabrese che amministrava sino a qualche anno fa. Questa la considerazione dell'ex-sindaco Domenico "Mimmo" Lucano, espressa in una nota pubblicata sulla sua pagina Facebook: un'uscita che non è apparsa priva di riferimenti pro - Palestina, a quanto pare. Un'esternazione che risale alle scorse ore, per un appello all'accoglienza che il diretto interessato ha fatto sapere di voler rilanciare anche nel corso della manifestazione (fissata sempre a Riace) per il prossimo 29 ottobre.

L'ex-primo cittadino di Riace era finito a processo nell'ambito dell'inchiesta "Xenia" e in primo grado era stato condannato a 13 anni e 2 mesi di reclusione per associazione per delinquere, truffa, peculato, falso e abuso d’ufficio. Una condanna superiore persino a quanto aveva inizialmente chiesto l'accusa, considerando a tal proposito la richiesta di 10 anni e 5 mesi. Ma che è stata ridotta in appello ad un anno e 6 mesi proprio pochi giorni fa. La Corte d'appello di Reggio Calabria lo ha assolto dai reati più gravi che gli venivano contestati, legati all'accoglienza migranti del "modello Riace". Secondo i giudici, non ci sarebbero stati illeciti nella gestione dei progetti di accoglienza dei migranti finanziati dai fondi Sprar a Riace, fatta eccezione per un falso in una delibera che risalirebbe al 2017. E forse confortato anche da questo verdetto, ieri è intervenuto sui social network, esprimendo un pensiero su quanto sta avvenendo in Medio Oriente.