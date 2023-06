"Evento senza precedenti", "Fine di un'era": i funerali di Berlusconi sui media stranieri

Dall’Europa al Medio Oriente, dalla Francia al Regno Unito. I media di tutto il mondo hanno seguito i funerali di Silvio Berlusconi proponendo dirette live dell’evento, articoli in primo piano e approfondimenti. Piazza Duomo, a Milano, era gremita non solo di persone accorse a salutare per l’ultima volta il Cavaliere, ma anche di giornalisti e inviati incaricati di coprire l’intera giornata per le rispettive testate.

I funerali di Berlusconi sui media stranieri

La Cnn ha scritto che " la folla si riunisce per i funerali di stato dell'ex primo ministro italiano Berlusconi ", descritto dall'emittente americana come " onnipresente nella vita pubblica italiana per decenni fino alla sua morte lunedì ".

Il Wall Street Journal ha invece scritto che " l'Italia ha salutato l'ex primo ministro Silvio Berlusconi con un funerale di Stato, mentre il paese discuteva dell'eredità del controverso leader e si poneva domande sul futuro del suo impero economico e del suo partito politico ".

Dalla Francia, Le Figaro ha seguito in diretta sul suo sito la cerimonia funebre, sottolineando che " migliaia di italiani si sono riuniti a Milano per i funerali del Cavaliere ". Decine di corone sono state deposte intorno alla Cattedrale in omaggio all'ex premier, ha continuato il giornale francese, evidenziando che " il Cavaliere lascia ai posteri un'impronta indelebile nella vita pubblica italiana, senza avere alle spalle alcun erede. Inimitabile durante la sua vita, nessuno può succedergli dopo la sua morte. Era, tuttavia, l'uomo di tutti gli accordi e di tutte le coalizioni ".

France 24 ha deciso di aprire il suo sito con " l'Italia dice addio all'ex premier e magnate miliardario Berlusconi ", il " leader populista che ha dominato la politica italiana " e per il quale " piovono tributi ". Sul sito si legge che " la sua eredità, positiva o negativa, è stata oggetto di accesi dibattiti tra gli italiani ", ma in ogni caso è stata "la figura più influente in Italia negli ultimi decenni".

Un evento senza precedenti

La Bbc ha pubblicato sulla prima pagina del proprio sito una foto della figlia primogenita di Berlusconi, Marina, con un titolo emblematico: " L'Italia piange e si chiede chi succederà a Berlusconi ". Dopo aver cliccato sull'articolo, appare un'immagine della piazza. "L'Italia celebra la morte dell'ex primo ministro Silvio Berlusconi con uno spettacolo che si addice alla grande telenovela della sua vita ", ha scritto l'emittente britannica, affermando che " l'ex cantante da crociera che ha guidato l'Italia senza precedenti esperienze politiche ha costruito un impero mediatico ".

Citando le migliaia di persone riunite a Milano per l'ultimo saluto, la Bbc ha ricordato che in Italia è " lutto nazionale " e che "l e bandiere sono a mezz'asta ", specificando che "questo tipo di tributo non ha precedenti per un ex primo ministro. Un funerale di Stato è un privilegio solitamente riservato a papi, eroi di guerra e ministri in servizio ".

L'emittente Sky News ha trasmesso in diretta l'arrivo del feretro di Berlusconi al Duomo di Milano e la cerimonia funebre. " Anche nella morte, la polemica non è mancata ", ha spiegato l'inviato, affermando che " molte persone in Italia pensano che non avrebbe dovuto ricevere un funerale di Stato ".

Anche l'agenzia di stampa russa Ria Novosti era in piazza Duomo con un suo inviato, secondo cui oltre 10mila italiani di tutte le età si erano riuniti per partecipare ai funerali dell'ex presidente del Consiglio, sventolando bandiere di Forza Italia e della squadra del Milan, ha raccontato il giornalista, sottolineando la presenza in gran numero delle forze di sicurezza.

"La fine di un’era"

In Spagna il quotidiano El Mundo ha scritto chela bara dell'ex premier è stata portata " nel tempio più emblematico della sua città natale per celebrare i suoi funerali di Stato con gli onori militari " e ha postato l'ultima sua foto pubblica dicendo che era " sfinito ", ma pur sempre sorridente nell'immagine scattata con il figlio del barista dove si era recato.

Nel mondo arabo, l'emittente Al Jazeera ha dato la notizia dei funerali di Berlusconi parlando di " fine di un'era " e sottolineato che " la sua morte è stata uno shock per molti ". Perché " nonostante la sua salute cagionevole, la presenza determinante di Berlusconi sulla scena politica italiana, unita alla sua esuberanza e al suo perenne aspetto ultra-abbronzato, aveva quasi creato l'illusione che sarebbe vissuto per sempre, come ha detto il conduttore televisivo Bruno Vespa martedì sera ".