"Eversivo e criminale". Anche Tria smonta il Superbonus

Contro il Superbonus continuano ad arrivare analisi che mettono in luce non solo le carenze e le falle ma anche le conseguenze assai negative che ha scaturito. L'accusa principale rivolta al provvedimento tanto caro al Movimento 5 Stelle è quella di aver mangiato risorse economiche, togliendole ad altri settori importanti (come ad esempio istruzione e sanità) per consentire quella che alcuni hanno bollato come la più grande truffa ai danni dello Stato. Oggi anche Giovanni Tria ha bocciato senza appello la misura difesa a spada tratta dal M5S.

L'ex ministro dell'Economia, che aveva ricoperto tale incarico in occasione del governo gialloverde tra Lega e grillini, nell'intervista rilasciata a La Stampa ha smontato quel coro che puntualmente si solleva per stringersi attorno al Superbonus. Dal suo punto di vista l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni si è trovato di fronte alle conseguenze di una politica economica e di bilancio che ha considerato " eversiva e criminale portata avanti dal governo Conte 2 ".

Tria è convinto che il provvedimento targato Giuseppe Conte durante l'esperienza di governo giallorosso con il Partito democratico ha avuto un effetto terribile, che stiamo pagando oggi e con cui faremo i conti pure nel futuro: " Il Superbonus ha creato una voragine nel bilancio dello Stato, anche per gli anni a venire ". Ha rivendicato in pieno il ricorso a termini forti come eversivo e criminale, spiegando che di fatto " contraddice alle regole di fondo, italiane ed europee, di bilancio e di unione monetaria ".

L'ex titolare del dicastero dell'Economia si è addentrato in una breve riflessione tecnica, affermando che in sostanza sarebbe stata creata una sorta di moneta fiscale. Da qui la dura presa di posizione con cui l'ha giudicata una " scelta politica scellerata ". Già il governo di Mario Draghi aveva provato ad apportare delle modifiche in corso d'opera, " ma non è bastato ". Alla luce dei fattori che hanno determinato una situazione del genere l'attuale esecutivo ha deciso di presentare l'Italia " come un Paese degno di reputazione e di fiducia da parte dei mercati ".

Ieri il Consiglio dei ministri si è rinuito per approvare la Nota di aggiornamento al Def. Un passo molto importante, visto che la Nadef fissa la cornice della manovra 2024 e traccia gli spazi per le misure politiche che il governo metterà in cantiere. Il taglio del cuneo fiscale è confermato, così come gli aiuti alle famiglie con reddito medio-bassi e la riforma dell'Irpef. Sullo sfondo però c'è la grana Superbonus, che continuerà a pesare per l'intera legislatura.