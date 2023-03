“Come dormi la notte?”. Lo sciacallaggio della sinistra europea contro la Meloni

“Come dormi la notte?”. È questo il quesito posto dai socialisti al presidente del Consiglio Giorgia Meloni in riferimento alla tragedia avvenuta a Cutro lo scorso 26 febbraio. Un tentativo di sciacallaggio in piena regola, con la sinistra all’opera già da diversi giorni per denigrare il premier e il suo governo sul dossier immigrazione. Il gruppo S&D definisce “assordante e insopportabile” il silenzio della leader di Fratelli d’Italia sull’ennesimo dramma nel Mediterraneo, stigmatizzando senza mezzi termini l’intera azione dell’esecutivo di centrodestra.

La foto pubblicata dal gruppo S&D su Facebook

Meloni nel mirino dei socialisti

“Da quando è alla guida del governo italiano, Giorgia Meloni ha perseguito un’agenda anti-migranti. Il suo governo ha reso più difficili le operazioni di ricerca e soccorso in mare e ha introdotto regole più severe per le Ong che effettuano operazioni di soccorso tante necessarie in assenza del sostegno dello Stato” , il j’accuse dei socialisti. Ma non solo. Secondo S&D, la tragedia poteva essere evitata: “Il governo italiano non ha agito finchè non è stato troppo tardi”. Non una parola sugli scafisti, non una parola sui criminali che lucrano. Unicamente accuse a Meloni e al suo governo tramite strumentalizzazioni sciagurate. La chiosa è dedicata al solito appello pomposo: “È tempo che l’Europa scelga un approccio più umano e sostenibile e che utilizzi i fondi europei per salvare vite umane, invece di costruire muri. Non accetteremo mai la crudeltà di lasciare morire in mare persone disperate!”.