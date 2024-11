"Facciamo ciò che la Nazione ci chiede"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Le nostre forze armate sono molto impegnate in giro per il mondo- ha dichiarato il generale di squadra aerea Alberto Biavati, presente alla cerimonia in Duomo- Abbiamo migliaia di persone fuori regolarmente per tutto l’anno. Facciamo quello che la nazione ci chiede, cerchiamo di essere uniti con la Nato, Unione europea, ONU e cerchiamo di portare quello che possiamo per alleviare le sofferenze e le problematiche in tutto il mondo». Si è svolta in piazza Duomo la cerimonia dell’alzabandiera per la festa delle Frze armate. A partecipare, tra gli altri, il governatore Attilio Fontana, gli assessori alla Sicurezza di Milano (Marco Granelli) e Lombardia (Romano La Russa), il prefetto Claudio Sgaraglia. Il primo appuntamento per celebrare l’anniversario ha avuto luogo, alle ore 10.

30, al Sacrario dei Caduti, in largo Caduti milanesi per la Patria dove, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, si è svolta la deposizione delle corone di fiori in memoria del sacrificio di migliaia di soldati morti per la Patria. Poi c’è stato l’alzabandiera in piazza Duomo.

Le commemorazioni continueranno oggi, alle ore 15, al Cimitero Monumentale dove sarà celebrata una Santa Messa in ricordo dei caduti della Polizia locale.