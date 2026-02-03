“Facciamo l’Italia Grande Ancora”. Lo slogan rimbalza tra i supporter di Vannacci

Roberto Vannacci ha annunciato di aver ufficialmente lasciato la Lega, partito con il quale è stato candidato ed eletto al Parlamento europeo. Mentre i parlamentari a lui fedeli ancora si interrogano su quale decisione prendere, se lasciare la casa sicura della Lega o seguirlo in questa avventura che non ha nulla da garantire, sui social la “truppa” di Vannacci è scatenata.
Nei giorni in cui il generale stava valutando l’ipotesi di lasciare la Lega, con indiscrezioni che si susseguivano e che rimbalzavano da una parte all’altra, i suoi sodali hanno continuato a condividere i propri messaggi e idee sui social. In queste ore è spuntato un post pubblicato lo scorso 31 gennaio in un gruppo di supporto al generale, ma rigorosamente condiviso solo per gli amici e non visibile a tutti, in cui in maniera goliardica si è usato uno slogan come “Facciamo Italia Grande Ancora”, il cui acronimo è, evidentemente, “F.I.G.A.”, con tanto di canzone a tema di sottofondo. Una battuta da bar, uno scherzo di quelli tipici che si vedono tra commilitoni.
È un omaggio nemmeno troppo velato al trumpismo d'oltreoceano, ma riletto con quella verve da caserma che trasforma il MAGA in un ben più ruspante "F.I.G.A.".La base non perde tempo in sofismi e si presenta idealmente in mutande e canottiera con uno slogan che farebbe drizzare i capelli in testa a qualunque femminista. Con post come questi, protetti da rigide impostazioni privacy, non si cerca il consenso dei salotti, ma il pollice alzato dei commilitoni.