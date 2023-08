FdI, Arianna Meloni responsabile segreteria e adesioni del partito

Arianna Meloni, sorella del premier e moglie del ministro Lollobrigida, è stata nominata responsabile del dipartimento Adesioni e segreteria politica di Fratelli d'Italia. L'ufficializzazione è avvenuta mediante un comunicato diffuso sul sito del partito. Arianna Meloni è da sempre parte della sfera di Fratelli d'Italia pur non essendone mai stata un membro esposto di prima linea sul piano politico ma lavora dietro le quinte nell'organizzazione. Un punto di riferimento per il leader e per tutti gli iscritti, al quale ora è stato assegnato un ruolo di rilievo nella gestione pratica del partito.

" Prossimamente verranno istituiti nuovi dipartimenti aggiuntivi e verranno strutturati i dipartimenti sopra elencati con viceresponsabili e dirigenti ", si legge ancora sul sito. La riorganizzazione amministrativa del partito si è resa indispensabile in questo periodo di avvicinamento alle elezioni europee del prossimo giugno 2024. Un'operazione di consolidamento che vedrà la sorella di Giorgia Meloni impegnata nella gestione del tesseramento e delle liste elettorali ma anche nella verifica delle iscrizioni e della loro regolarità.

Nei giorni scorsi erano stati affidati altri ruoli nell'organigramma organizzativo del partito. In particolare modo, a Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario all'attuazione del programma, è stato affidato il compito di tenere allineata e coordinata la comunicazione fra gli uffici della presidente del Consiglio, di Palazzo Chigi, del governo e del partito di Fratelli d'Italia. Un incarico non affidato in via ufficiale ma, come riferisce l'Ansa, da fonti vicine al governo riferiscono che si tratta di una necessità organizzativa per il miglior funzionamento del partito anche in funzione delle europee.

La nuova posizione governativa del partito e le sfide per il futuro impongono nuove strutture e di organizzazione per far funzionare ogni dipartimento nel miglior modo possibile e creare collegamenti tra le varie strutture. Sul sito viene indicata anche la novità di Sara Kelany come responsabile del dipartimento immigrazione.