FdI vola al 31%: il sondaggio promuove Meloni

Quando si confonde la realtà con l’agenda dei desideri il rischio è quello di andare a scontrarsi contro il muro. Questo è quello che sta succedendo a una parte dell’opposizione del governo guidato dal presidente del consiglio, Giorgia Meloni, e dalle altre anime del centrodestra. La segretaria dem, Elly Schlein, continua a puntare sul campo largo senza contare che la maggior parte degli italiani ripone fiducia nei confronti della leader di Fratelli d’Italia e delle altre forze della maggioranza. L’ultimo esempio è il sondaggio SWG per il TG La7 che, proprio ieri sera, il giornalista Enrico Mentana ha mostrato ai suoi telespettatori. I numeri sono tanto chiari quanto preoccupanti per i nuovi obiettivi del fantomatico campo largo.

Nel sondaggio SWG per il TG La7 del 20 ottobre 2025, infatti ,Fratelli d’Italia non solo consolida la propria posizione ma arriva addirittura al 31%, guadagnando due decimali rispetto alla settimana precedente. Una prestazione con pochi precedenti. Cresce anche il Partito Democratico, che sale al 22,1%, mentre il Movimento 5 Stelle arretra leggermente al 13,2%. Calano di due decimi sia la Lega, ora all’8,5%, sia Verdi e Sinistra al 6,6%, mentre Forza Italia segna un piccolo progresso e si attesta al 7,9%.

Nel centro liberale e centrista si registra un lieve calo per Azione, che scende al 2,9%, e per Italia Viva e +Europa, entrambe in flessione

di un decimo. Al contrario, Noi Moderati cresce di poco, all’1%, e le altre liste complessivamente guadagnano terreno raggiungendo il 2,7%. Diminuisce infine la quota di indecisi o non espressi, che passa dal 33% al 31%.