Fedez smaschera la sinistra: “La sinistra scappa dal dialogo”

La sinistra scappa dal dialogo, lasciando campo libero alla destra: lucida e tranchant l'analisi di Fedez. Nell'ultima puntata del suo podcast "Pulp Podcast", condotto insieme a Davide Marra, il rapper si è confrontato con il collega Chicoria e con il filosofo Edoardo Prati e non ha lesinato critiche alla sinistra e in generale nei confronti di chi si autoproclama difensore dei diritti.

“La cosa che noi abbiamo notato facendo questo podcast è che quando noi abbiamo cercato di mettere persone di sinistra che lottano per i diritti sedute a un tavolo a dibattere civilmente con chi la pensava diversamente non ci siamo riusciti" la sottolineatura di Fedez. L'artista ha poi evidenziato, a proposito delle differenze tra destra e sinistra: "Dal ‘lato oscuro’ c’era piena apertura, dall’altra parte abbiamo trovato totale chiusura". Le conclusioni sono disarmanti per la sinistra e per i paladini dei diritti: "Quindi quello che vedo è che i movimenti per i diritti hanno perso le loro priorità, concentrandosi anche su cose totalmente superflue, dando vita a una caccia alle streghe, evitando totalmente il dialogo e lasciando una prateria alle destre”.

Ma non è tutto. Nel corso della puntata, Fedez ha anche evidenziato di aver ricevuto attacchi di ogni tipo per aver ospitato il generale Vannacci. Critiche prive di fondamento, considerando che "nessuno ha visto la puntata": "Ci hanno accusato di essere pro-Vannacci. Giornalisti, anche firme autorevoli - che tanto non si caga più nessuno - si sono permessi di dire che abbiamo fatto uno spot a Vannacci", rimarcando che ogni affermazione di Vannacci aveva una contestazione.

Critiche strumentali, le stesse ricevute lo scorso novembre per aver "osato" affermare che tra Vannacci ed Elly Schlein sceglierebbe l'europarlamentare eletto con la Lega: "Sì, dai chi voterebbe la Schlein? Non attecchisce - le sue dichiarazioni a 'La Zanzara' - Io non giudico, da comunicatore guardo, non mi interessano le tifoserie, ma comunicativamente parlando Vannacci è dieci spanne sopra. Se ci fosse un testa a testa tra i due? Vannacci si mangia la Schlein secondo me".