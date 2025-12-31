Fico nomina la giunta regionale della Campania: ecco chi ne fa parte

Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha nominato la nuova Giunta. Si tratta di dieci assessori, tra cui quattro donne; vicepresidente è Mario Casillo del Pd. La lista dei dieci assessori della giunta di Roberto Fico parte da Mario Casillo del Pd che, oltre alla vicepresidenza, riceve le deleghe ai trasporti e alla mobilità. In giunta per i dem anche Vincenzo Cuomo con delega al governo del territorio e patrimonio, mentre Andrea Morniroli sarà assessore alle politiche sociali e alla scuola. L'ex vicepresidente di De Luca Fulvio Bonavitacola sarà assessore alle attività produttive e sviluppo economico, mentre dal M5s viene l'assessora Claudia Pecoraro, attuale consigliere comunale a Salerno, con le deleghe per ambiente, politiche abitative e pari opportunità. Per il Psi viene nominato assessore il segretario nazionale Vincenzo Maraio con deleghe a turismo, promozione del territorio, transizione digitale. La renziana Angelica Saggese sarà assessora al lavoro, e formazione, mentre per la lista di Fico entra in campo come assessore Ninni Cutaia, che vanta un lungo curriculum nelle attività culturali: è stato dirigente del Mibact, ha guidato il teatro Mercadante di Napoli e il Teatro di Roma, è stato commissario del Maggio musicale fiorentino. Per Cutaia la delega a cultura, eventi e personale. Per Avs nominata assessora Fiorella Zabatta (politiche giovanili, sport, protezione civile, biodiversità, politiche di riforestazione, pesca e acquacoltura, tutela degli animali), mentre per Noi di Centro, il partito di Mastella, entra in giunta Maria Carmela Serluca all'agricoltura. Fico riserva a sé le materie della sanità, del bilancio, dei fondi nazionali ed europei, nonché le restanti non assegnate.

"C'è grande soddisfazione per la definizione degli assetti della Giunta regionale. È stato fatto un lavoro serio e responsabile per mettere in campo energie e competenze di spessore, con l'obiettivo di dare risposte alle esigenze e istanze dei nostri cittadini e dei nostri territori. Ringrazio il Presidente Fico per l'attenzione e la disponibilità manifestata". Lo dichiara in una nota l'on Piero De Luca, segretario regionale del Pd. "Abbiamo svolto un confronto importante e sempre costruttivo - prosegue - anche con le altre forze politiche e civiche della coalizione. Siamo pienamente soddisfatti per l'esito e per la composizione complessiva della squadra. È una Giunta di alto profilo, che siamo convinti sarà in grado di attuare, insieme al Presidente, il programma di governo che abbiamo presentato ai cittadini. Ci sono esponenti politici ma anche figure espressione della società civile. Il Partito Democratico esprime il Vice Presidente ed è questo motivo di orgoglio ma anche di forte responsabilità. Ora può partire a pieno regime il lavoro, per dare risposte concrete alle attese dei cittadini ed essere all'altezza delle sfide importanti che ci aspettano. Complimenti e buon lavoro a tutte e tutti", conclude il segretario regionale del Pd.

"Ringrazio, a nome mio e di tutto il partito, il presidente Fico per la nomina di Mariacarmela Serluca in Giunta regionale. La delega all'Agricoltura è un riconoscimento prestigioso e importante per tutta la comunità politica di Noi di Centro e suggella il notevole risultato ottenuto nelle urne. Guidare i processi nel settore chiave per l'economia delle aree interne sarà un onore e una responsabilità politica e amministrativa eccezionale.

In bocca al lupo a Mariacarmela che per quasi un decennio ha guidato con acume e diligente intelligenza le finanze del Comune di Benevento, traghettando l'Ente, che ereditammo in default, verso il risanamento e la stabilità finanziaria. Faremo squadra e sono convinto potrà fare benissimo anche a Palazzo Santa Lucia". È quanto afferma in una nota il segretario nazionale di NdC Clemente Mastella.