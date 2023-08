Forza Italia riparte. Sulla squadra azzurra l'impronta di Tajani

Tre le novità di rilievo arrivate dalla Segreteria nazionale di Forza Italia. La prima, ovviamente, è la convocazione del primo congresso del dopo-Berlusconi. Si terrà a Roma il 24 e 25 febbraio. Da oggi ad allora il partito deve prepararsi a stabilire due cose: chi guiderà il partito e perfezionare la linea della campagna elettorale per le europee che si svolgeranno quattro mesi dopo.

La seconda novità è la creazione di un nuovo settore. Che risponde al nome di «Principi, valori e memoria storica di Forza Italia», che viene affidato a Gregorio Fontana, che per questo nuovo compito lascia la responsabilità dell'organizzazione del partito. Questo settore ha il compito, come spiega lo stesso Tajani, di «curare l'archivio e la banca dati documentale, per valorizzare la storia e i principi fondamentali del Movimento e della sua figura di riferimento, il presidente Silvio Berlusconi». D'altronde con la scomparsa del fondatore, la custodia della memoria del partito e la valorizzazione dei principi ereditati proprio da Berlusconi divengono ora un impegno tutt'altro che secondario. La terza novità è il cambio al vertice di tre settori strategici a partire dall'organizzazione, dove l'uscente Fontana viene sostituito da Francesco Battistoni. Nuovi incarichi vengono assegnati anche ai deputati Raffaele Nevi e Alessandro Battilocchio. Il primo diventa il nuovo portavoce del partito. Al secondo viene assegnata la responsabilità della campagna elettorale. Battistoni, in Forza Italia dal '94, ritenuto vicino a Tajani, è originario della provincia di Viterbo e a settembre è stato eletto nelle Marche dove è commissario dal 2019. Raffaele Nevi è alla sua seconda legislatura a Montecitorio, dove ricopre anche l'incarico di vicepresidente del gruppo azzurro. «Vorrei ringraziare Antonio Tajani e tutti i membri della segreteria nazionale di Forza Italia per la fiducia accordatami - è il suo primo commento alla nomina -. In questa fase della vita di Forza Italia è molto importante raddoppiare gli sforzi per comunicare all'esterno le nostre idee e le nostre proposte per l'Italia, per l'Europa e per il mondo intero».

Per Alessandro Battilocchio, anche lui alla seconda legislatura, la responsabilità del settore elettorale. «Avrà il compito - spiega Tajani - di coordinare tutte le attività prodromiche delle campagne elettorali a livello europeo, nazionale, regionale e locale, coordinandosi con le omologhe figure a livello regionale e locale».

Per gli altri settori si tratta invece di riconferme. Alberto Barachini, attuale sottosegretario all'Editoria resterebbe alla Comunicazione e immagine; Alessandro Cattaneo, già vice coordinatore nazionale, alla testa dei Dipartimenti. Maurizio Gasparri, ora vicepresidente del Senato, manterrebbe la guida degli Enti locali mentre Alessandra Gallone, ex parlamentare, quella della Formazione. Licia Ronzulli, capogruppo al Senato in carica, dovrebbe conservare l'incarico di responsabile dei Rapporti con gli alleati. Ai settori sopra indicati se ne dovrebbe aggiungere, prossimamente, un altro. Si tratta della promozione a settore del tesseramento, affidato a Tullio Ferrante, sottosegretario ai Trasporti (una delle ultime nomine fatte dallo stesso Berlusconi). Completano l'organigramma il tesoriere, Fabio Roscioli, e Sestino Giacomoni, segretario della Conferenza dei coordinatori regionali.

Le decisioni prese dalla Segreteria nazionale, fa notare Gasparri, sono state prese in piena sintonia. «Ora c'è insomma da tenere le maniche rimboccate - conclude il senatore azzurro -e lavorare per il futuro di Forza Italia e del centrodestra, nel solco degli insegnamenti di Berlusconi e per fare del berlusconismo una presenza costante, positiva e propositiva nel panorama politico del Paese».