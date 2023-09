Napolitano, cerimonia laica e i capi di Stato: oggi i funerali alla Camera. Il programma

I funerali laici di Giorgio Napolitano si terranno oggi alle ore 11.30 alla Camera dei Deputati. Scomparso venerdì all'età di 98 anni, il presidente emerito della Repubblica sarà tumulato nel cimitero acattolico di Roma e la cerimonia sarà articolata in due fasi: una all'esterno di Palazzo Montecitorio e un'altra della durata di un'ora all'interno. All'esterno della Camera verranno allestiti due maxischermi: uno in piazza Montecitorio e l'altro nell'adiacente piazza Capranica. Alle esequie parteciperanno numerosi volti di spicco della politica internazionale: oltre al presidente Mattarella, attesi tra gli altri il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente tedesco Frank Walter Steinmeier e il primo ministro albanese Edi Rama.

Il crono-programma dei funerali di Napolitano

Il crono-programma dei funerali di Napolitano prende il via alle ore 10.50, con l'arrivo nell'aula di Montecitorio del presidente della Camera Lorenzo Fontana, chiamato ad accogliere il presidente Mattarella all'ingresso principale. Con il premier Meloni e la Presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra, prevista l'accoglienza dei capi di Stato esteri, ciascuno con un proprio accompagnatore e con il supporto degli assistenti parlamentari e del personale dell'Ufficio del Cerimoniale. Alle ore 11.15 il corteo con il feretro del Presidente emerito della Repubblica, dopo il commiato del Presidente del Senato Ignazio La Russa, lascerà il Senato. Quindici minuti più tardi il feretro verrà posizionato sul lato sinistro di Piazza Montecitorio, con onori militari e inno nazionale.

Successivamente il feretro di Napolitano, seguito dai familiari, verrà condotto nella Sala dei Ministri. Dopo il raccoglimento e gli omaggi, alle ore 11.45 è previsto l'inizio della commemorazione: prima l'intervento commemorativo del presidente della Camera Lorenzo Fontana, poi un minuto di silenzio. Poi la parola al presidente del Senato Ignazio La Russa. Intervengono, quindi, dal banco della presidenza: Giulio Napolitano, figlio del Presidente emerito della Repubblica; Sofia May Napolitano, nipote del Presidente emerito della Repubblica; Anna Finocchiaro, Presidente della Fondazione Italiadecide; Gianni Letta, già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e presidente di Civita ; Paolo Gentiloni, Commissario europeo per gli affari economici e monetari; Cardinale Gianfranco Ravasi; Giuliano Amato, Presidente Emerito della Corte Costituzionale.

Dopo poco più di un'ora, alle ore 12.50, il Presidente della Repubblica, con il Segretario Generale e i familiari del Presidente emerito della Repubblica, lasciano l'Aula, seguiti dai Capi di Stato esteri, dal Presidente della Camera, dal Presidente del Senato, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dalla Presidente della Corte Costituzionale, con i rispettivi accompagnatori e Segretari generali, lasceranno l'Aula per sostare in Transatlantico in attesa dell'uscita del feretro dalla Sala dei Ministri. Il feretro verrà trasportato verso l'uscita di Palazzo Montecitorio, seguito in corteo dalle autorità sopra menzionate. Una volta giunto all'ingresso principale, il feretro di Napolitano verrà posizionato all'interno del carro funebre.