Inchiesta Fanpage, Meloni: "Infiltrarsi nei partiti è metodo da regime"

Da parte di Giorgia Meloni arriva il pugno duro alla luce dell'inchiesta di Fanpage. Il presidente del Consiglio da un lato ha usato termini inequivocabili per prendere le distanze e condannare i ragazzi di Gioventù Nazionale che si sono resi protagonisti di uscite deplorevoli; dall'altro si è scagliato duramente contro il modo di agire del giornale online. Meloni, intervenuta a margine del Consiglio europeo, ha fatto sapere di aver già chiesto al partito di prendere provvedimenti.

" Come ho detto tante volte e ribadisco, penso che chi ha sentimenti razzisti, antisemiti o nostalgici abbia sbagliato la propria casa ", ha scandito a chiare lettere la leader di Fratelli d'Italia. Che ha bollato sentimenti di questo tipo come " incompatibili " con FdI, con la destra italiana e con la politica che è stata " chiaramente definito " nel corso di questi anni. A tal proposito ha lanciato un avvertimento chiaro: " Su questo non accetto che ci siano ambiguità ". Anche perché - ha aggiunto il capo del governo - vicende e atteggiamenti del genere non fanno altro che servire un assist alle opposizioni, sempre pronte a fare le analisi del sangue: " Penso che queste persone siano le migliori alleate di chi ci vuole male ".

Allo stesso tempo Meloni non ha rinunciato a silurare Fanpage, che nelle ultime ore è finita al centro della discussione per la modalità con cui ha portato avanti l'inchiesta all'interno della galassia di Gioventù Nazionale. Il presidente del Consiglio ha aspramente criticato l'idea di " infiltrarsi nei partiti politici ", sferrando un attacco nei confronti di quelli che ha definito metodi che in altri tempi " usavano i regimi ".

In 75 anni di storia repubblicana nessuno ha ritenuto di infiltrarsi in un partito politico e di riprenderne segretamente le riunioni. È consentito? Lo chiedo ai partiti politici, lo chiedo al presidente della Repubblica

E su questo ha chiamato in causa anche il capo dello Stato: "".