"Meloni fuori dalla Scala". Il diktat choc dei sindacati

L’ultima trovata contro il premier Meloni? Protestare contro la sua presenza alla Prima alla Scala. Protagonista è la Cub – Confederazione unitaria di base – ovvero i sindacati dei lavoratori della Scala: al via una petizione su change.org contro la presenza del primo ministro al Teatro milanese. “Cara Giorgia alla Scala non sei benvenuta” , il titolo dell’iniziativa. Von der Leyen sì, ma Meloni no.

Intercettato da Libero, il segretario della sezione spettacolo della Cub, Giuseppe Fiorito, per giustificare la posizione ha parlato di fascismo e di Fronte della Gioventù. E ancora, dito puntato contro il capo del governo per i tagli alla cultura: “Ogni volta che c'è un problema economico in questo Paese la fanno pagare sempre alla cultura. Diamo soldi per finanziare la guerra e nel frattempo tagliamo la cultura fondamentale per la pace - la filippica a Mattino5 - Bisogna investire nello sviluppo del Paese, il Teatro alla Scala è il cuore pulsante di Milano e da quando ha riaperto la città si è rianimata" . Un attacco, l'ennesimo, che trova il biasimo de centrodestra.

"Polemica patetica, inutile e stupida"

“È una polemica patetica per una serie di motivi", il giudizio della deputata di FdI Ylenja Lucaselli ai nostri microfoni: in primo luogo, "fino a questo momento tutti i capi di Stato e i presidenti del Consiglio sono sempre andati ad onorare l’evento del 7 dicembre a Milano e il lavoro straordinario che fa la Scala di Milano, che racchiude tutto il lavoro che fanno i teatri nonostante innumerevoli difficoltà". In secondo luogo, ha aggiunto l'esponente di FdI, "la presenza del premier è doverosa da un punto di vista istituzionale ed è un riconoscimento alla capacità italiana di essere ancora il volano per tutto il resto del mondo". Quella del sindacato "è una polemica inutile e stupida: non mi stupisce che questa polemica venga fatta solo nei confronti del premier di centrodestra. Strano che siano stati silenti tutti gli altri anni… (ride, ndr)” .

La Lucaselli ha evidenziato che il presidente Meloni ha dimostrato apprezzamento nei confronti della cultura molto più di tanti di sinistra o di nati nel centrostorico. Ma non solo, a furia di parlare di destra fascista, è la sinistra ad adottare metodi neri: "Il metodo fascista oggi appartiene molto di più alla sinistra che alla destra, non ci sono dubbi. Lo vediamo in tantissime forme. Anche la violenza verbale utilizzata nei confronti del premier, di sua figlia, del ministro Crosetto…". Una riflessione dall'esito impietoso: "La violenza e l’incapacità di confrontarsi sui temi della politica rappresentano l’atteggiamento di chi non sa partecipare al legittimo dibattito democratico" .

"La petizione? Una fesseria"

Secco il commento del forzista Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, che ha bollato la petizione su Change.org come una “colossale fesseria che non merita neanche una risposta tanto è insulsa e senza alcun aggancio con la realtà e con il rispetto delle fondamentali regole iscritte nella Costituzione italiana”. E, rivolto ai sindacati, ha chiosato: “Non meritano risposta” .