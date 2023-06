"Il futuro del governo". Porro riparte da Bari tra industria, turismo e Meloni

Mettetevi comodi, si riparte. Qualcuno dice che dopo due edizioni successive un evento diventa già tradizione. E se nel caso della Ripartenza ideata da Nicola Porro siamo già arrivati al quinto round, vuol dire che funziona. Interessa. Attira. E quindi si ripete.

Il prossimo appuntamento è già fissato per venerdì 7 e sabato 8 luglio 2023. Stesso posto, il teatro Petruzzelli di Bari. E stesso format. Ma con ospiti nuovi e qualche novità nella programmazione rispetto alle precedenti edizioni pugliesi (2021 e 2022) e quelle straordinarie di Miami e Milano. La kermesse nacque in pieno lockdown per dare all’Italia uno spunto da cui ripartire dopo il Covid, ma finita la pandemia i problemi restano così come la ricerca di un modo per risolverli.

Ecco che nelle tre tavole rotonde previste a Bari si parlerà di economia italiana, di industria manifatturiera, di infrastrutture e ovviamente di politica, il tutto condito da ospiti di grandissimo livello tra cui i leader dell’economia italiana, da Enel a Eni, passando per Open Fiber, Ferrovie dello Stato, Moncler, Henkel, Gruppo Grimaldi, Snam, Gruppo Della Valle, IntesaSanpaolo e Mastercard. Non mancherà la classica “Zanzara nella zuppa”, l’irriverente lettura dei giornali di Nicola Porro e Giuseppe Cruciani. E quest’anno sorpresa finale: un “talk show” dal vivo, se così possiamo chiamarlo, dove si discuterà del primo anno del governo Meloni con Paola Ferrari, Alessandro Sallusti, Pietrangelo Buttafuoco e lo stesso Cruciani.

Partecipare è semplice e soprattutto gratuito. Basta prenotare un biglietto (clicca qui) per ognuno dei panel e poi presentarsi a Bari il giorno prescelto. Per chi non riuscisse ad esserci, tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta live streaming dai media partner del progetto tra cui ilGiornale.it, Liberoquotidiano.it e IlTempo.it.

La manifestazione si apre venerdì 7 luglio, con la breve pièce teatrale "Sfumature scorrette" a cura di Massimiliano Lenzi e Sarah Biacchi. Poi una lettura, sempre sul tema del politicamente corretto, tratta dal libro "Tolleranza" dell'autore Luigi Marco Bassani e dell’attrice Ludovica Frasca Meral. A seguire un panel sul mercato del lusso in Italia, a cui parteciperanno tra gli altri Remo Ruffini (Moncler), Diego della Valle (Tod’s), Diana Frescobaldi (Frescobaldi Vini). Il sabato mattina, come da tradizione, la "Zanzara nella zuppa" a cui seguirà à un approfondimento sul mercato del turismo in Italia, con Paolo Barletta (Arsenale Spa), Bernardo Mattarella (Invitalia), Guido Grimaldi (Grimaldi), Mara Panajia (Henkel) e Michele Centemero (Mastercard).

Nel pomeriggio di sabato 8 luglio si riparte con i grandi ospiti. Prima le immancabili lecture culturali con la collaborazione di Vittorio Sgarbi. Poi un panel dedicato agli sviluppi della seconda manifattura d’Europa, ovvero l'Italia, e le sfide di fronte alla transizione energetica che rischia di penalizzarci: sono previsti gli interventi di Marco Bonometti (Omr), Mario Rossetti (Open Fiber), Pietro Labriola (Tim), Cristina Scocchia (illycaffè) e altri. Il tutto si concluderà con la tavola rotonda sul futuro di questo governo. Ci sarà da divertirsi.