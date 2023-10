"Chiedi scusa agli italiani", "Chiamate l'ambulanza". Scontro tra Bonelli e Gasparri

Mattinata piuttosto movimentata a Coffee break, su La7 tra Angelo Bonelli e Maurizio Gasparri, sulla legge di Bilancio 2024 del governo Meloni. Il senatore di Forza Italia commenta positivamente le misure contenute nella manovra econonica appena licenziata dal governo Meloni, in particolare la global minimum tax al 15% per le multinazionali: " In questo modo facciamo pagare quei potentati, come Google, Amazon e Facebook, che i governi Conte e Grillo e Casaleggio hanno ossequiato in ginocchio. Ricordiamoci pure che Conte è stato cacciato perché aveva fatto male i progetti del Pnrr ". Il deputato di Allenza Verdi-Sinistra Italiana, commenta sarcasticamente: " Vabbè, adesso non voglio stare a litigare con Gasparri, perché è troppo facile ". Ma questa frase è proprio quella che scatenerà la (inevitabile) successiva lite tra i due.

Bonelli non è per niente contento per le le interruzioni di Gasparri: " Porto pazienza, ma vorrei parlare ". " Ma io non è che la sto molestando – replica Gasparri – È lei che mi molesta. Lei è un molestatore ". Il leader dei Verdi la mette sull'ironia: " Perfetto, allora mi denunci in questura per molestie ". " Sì, la denuncio per stalking – incalza il vicepresidente del Senato –. Ma non credo che accetteranno la denuncia per irrilevanza del soggetto denunciato ". Il conduttore Andrea Pancani interviene per cercare di ristabilire l'ordine, ma il battibecco prosegue insistentemente. Il parlamentare di sinistra sostiene che rinunciare a incassare gli extraprofitti. " Grida vendetta. Abbiamo la triplicazione delle bollette e c'è chi ha guadagnato un botto di soldi ". " Questo governo ha dato soldi alle famiglie per le bollette - ribatte il forzista -. Il governo ha aiutato le famiglie e ha introdotto provvedimenti che la sinistra non ha mai fatto ".