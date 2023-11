"Fascista", "Lacchè". Quegli attacchi tra Romano e Gasparri in tv

Da una parte Maurizio Gasparri; dall'altra Andrea Romano. Il duello televisivo che andò in onda il 7 maggio 2015 su La7 tra l'esponente politico di Forza Italia e quello del Partito Democratico fu piuttosto rusticano. Lo scenario è quello della trasmissione Coffee Break e il tema è quello delle pensioni, nei giorni in cui il governo Renzi stava per approvare l'Ape sociale (l'Anticipo pensionistico). Entrambi si trovano nello studio centrale di Roma, a pochissimi metri di distanza; in mezzo ai due c'è seduto Jacopo Berti - allora candidato del Movimento Cinque Stelle alla presidenza della Regione Veneto - che ha la possibilità di gustarsi da vicinissimo una rissa tv non da poco.

L'ex ministro delle Telecomunicazioni stava facendo un excursus su come i vari provvedimenti riguardanti la previdenza fossero stati adoperati dagli esecutivi che via via si sono susseguito nel terzo millennio. " Il governo Berlusconi fece una buona riforma sulle pensioni che avrebbe consentito un risparmio di molti miliardi, se fosse rimasta in vigore. Poi arriva Prodi nel 2006: un governo di breve durata ma di grave danno, sostenuto dal partito in cui è momentaneamente l'onorevole Romano che ne cambia spesso ". " Perlomeno non sono mai stato fascista ", ribatte subito il dem accusando, di fatto, Gasparri di esserlo stato. Quest'ultimo controreplica: " Io non sono mai stato fascista, sono nato nel '56. Lui invece, è stato un lacchè di D'Alema, poi è stato con Monti, adesso è tornato con Renzi e cerca il prossimo partito ". Il deputato di centrosinistra non ci sta e minaccia: " Il tuo linguaggio fascista di fa dire 'lacchè', che ha una connotazione passibile di querela ". " Fai pure una querela, fai pure quello che vuoi, ma figurati che me ne frega se mi querela Romano ".