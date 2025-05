Elezioni comunali a Genova, in vantaggio il centrosinistra con Silvia Salis

Ascolta ora 00:00 00:00

A Genova è in vantaggio Silvia Salis, la candidata del centrosinistra in versione "campo largo" sostenuta anche da Italia Viva, è in vantaggio sul candidato del centrodestra Pietro Piciocchi, l'ex vicesindaco che è subentrato nel ruolo di primo cittadino dopo l'elezione di Marco Bucci a presidente della Regione Liguria.

Secondo gli exit Poll di Opinio Rai, la candidata del centrosinistra Salis otterrebbe una percentuale che si aggira tra il 53% e il 57%, mentre la forbice per il candidato di centrodestra Piciocchi si aggira intorno al 38-42%.

Molto più staccati gli altri candidati: Antonella Marras di Sinistra Alternativa che viene data tra lo 0,5% e il 2,5% e l'ex deputato pentastellato Mattia Crucioli, oggi candidato di Uniti per la Costituzione, dato anche lui tra lo 0,5% e il 2,5%.

