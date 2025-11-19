Giorgia Meloni al Quirinale da Mattarella: "Inopportune le parole di Garofani"

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, appena rientrata a Roma da Mestre, si è recata al Colle per un colloquio con il Capo dello Stato. L'incontro era stato proposto dal presidente Meloni questa mattina, con una telefonata a Sergio Mattarella, finalizzata a programmare la visita.

Si tratta di un incontro per fare chiarezza sulle dichiarazioni di Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera, che chiedeva spiegazioni su un presunto "piano anti-Meloni" di un collaboratore di Mattarella, Francesco Saverio Garofani. Immediata e dura la reazione del Quirinale: "Attacco ridicolo". Anche Garofani ha smentito le notizie riportate sui giornali: "Solo chiacchiere tra amici", la sua versione.



L'incontro è durato circa trenta minuti. Giorgia Meloni è poi tornata a Palazzo Chigi.

La presidente del Consiglio nel corso dell'incontro, secondo quanto riferiscono fonti di palazzo Chigi, "ha espresso al Capo dello Stato il suo rammarico per le parole istituzionalmente e politicamente inopportune pronunciate in un contesto pubblico dal Consigliere Francesco Saverio Garofani e riportate ieri

da un noto quotidiano italiano".

È stata poi ribadita "la sintonia istituzionale che esiste tra Palazzo Chigi e il Quirinale, mai venuta meno fin dall’insediamento di questo Governo e della quale nessuno ha mai dubitato".