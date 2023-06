"Le 'mission impossible' sono il nostro pane": Meloni riceve Tom Cruise a Palazzo Chigi

Dopo Elon Musk, Palazzo Chigi ha ricevuto anche l'attore Tom Cruise, che in questi giorni si trova in Italia per la presentazione del nuovo film della saga Mission Impossible. Proprio a Roma, presso l'Auditorium della Conciliazione, c'è stata la proiezione in anteprima mondiale della pellicola. La celebrità hollywoodiana ha approfittato dell'occasione per incontrarsi con il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni.

L'incontro con Meloni

Tom Cruise è stato ricevuto a Palazzo Chigi nel corso della serata di lunedì 19 giugno. Si è trattato di un incontro di circa mezz’ora, al termine della quale l'attore e il presidente Meloni hanno posato per delle foto ricordo.

Dopo il red carpet in piazza di Spagna per la premiere di Mission: Impossible – Dead reckoning Part 1, Cruise ha raggiunto Palazzo Chigi a bordo di una lussuosa berlina dotata di vetri oscurati, scortata da un'altra vettura e da quattro van. La scelta di Roma per la presentazione in anteprima non è stata casuale. Molte parti di questo film, infatti, sono state registrate sia nella Capitale che a Venezia. "Io faccio film per il grande schermo, amo il senso di comunità che si vive in sala. Persone di culture ed esperienze diverse si uniscono al cinema per viverla insieme. È qualcosa con cui sono cresciuto, che mi ha ispirato nel sognare e mi ha spinto a viaggiare ", ha dichiarato l'attore ai giornalisti, come riportato da SkyTg24.

Per consentire il regolare svolgimento dell'evento, la viabilità della Capitale ha subito delle doverose modifiche: piazza di Spagna, piazza Mignanelli e la Scalinata di Trinità dei Monti sono state interdette al traffico e ai pedoni. L'incontro con Giorgia Meloni è stato incastrato fra un impegno e l'altro.

"Mission impossible è il nostro pane quotidiano"