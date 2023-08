Un giorno e un fondo per ricordare le "Marocchinate": la proposta di Fdi

Fratelli d’Italia accende i riflettori sulle marocchinate, ossia sulle violenze sessuali perpetrate dai goumier inquadrati nel Corpo di spedizione francese in Italia nel corso delle operazioni militari condotte dagli Alleati nel Belpaese durante la Seconda guerra mondiale. Il senatore Andrea De Priamo ha firmato un disegno di legge con l’obiettivo di istituire una giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-44 e un fondo per il risarcimento dei danni subiti.

Il ddl di Fratelli d’Italia mira a promuovere "la memoria dei tragici eccidi perpetrati ai danni della popolazione italiana durante la Seconda guerra mondiale ad opera, in particolare, delle truppe coloniali, composte in prevalenza da marocchini, algerini, tunisini e senegalesi" , riporta l’Adnkronos. Nel testo viene evidenziato che con il termine marocchinate "dal 1946 vengono generalmente definiti tutti gli episodi di violenza sessuale e violenza fisica di massa, ai danni di migliaia di individui di tutte le età (ma soprattutto di donne) effettuati dalle truppe coloniali inquadrate nel Corpo di spedizione francese in Italia" .

Le violenze “ sistematiche ” con lo sbarco in Sicilia, poi proseguite l’anno successivo con "punte di inaudita ferocia" in Ciociaria e "riducendosi di numero nell'estate del 1944 con il ritiro del Cef dal fronte di guerra italiano" . Il senatore di FdI ricorda che donne e uomini di ogni età subirono violenze sessuali di gruppo, chi si opponeva veniva picchiato brutalmente o ucciso. Più di 60 mila le vittime che ebbero il coraggio di denunciare soprusi e angherie, un terzo del reale numero di vittime si precisa ancora: "Quindi si presume che due terzi degli episodi furono taciuti" .