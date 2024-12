Il "green" o gli operai? Il Pd dovrà scegliere

Ascolta ora 00:00 00:00

Il dilemma della sinistra. Da un lato, difendere i lavoratori espulsi dalle fabbriche, che non possono produrre per non essere multate dalla Commissione Europea. Dall'altro, non sconfessare l'ideologia ambientalista che ha prodotto questo disastro. Il Ministro Urso, solitamente moderato, non ha usato mezzi termini: «Chiediamo che la Commissione Europea riveda da subito la follia del Green Deal che sta portando le aziende automobilistiche europee a chiudere gli stabilimenti, perché non devono produrre e vendere auto endotermiche, visto che laddove superassero un'asticella stabilita dalla Commissione pagherebbero multe per 15 miliardi: è per evitare queste multe che chiudono gli stabilimenti». Così stanno le cose. Sono della mano sinistra le impronte digitali su questo disastro. Sono cinque, come le stelle. L'inchiostro è verde.

Ma poiché non tocca a loro togliere le castagne dal fuoco, possono divertirsi a raccontare la favola che la colpa sarebbe dell'industria che non avrebbe investito e che oggi non è competitiva verso le auto cinesi. Se poi l'industria ha il volto degli Agnelli gettargli la croce addosso è ancora più facile. Così la segretaria del Pd, forse ispirandosi a Berlinguer davanti ai cancelli di Mirafiori, ha tuonato davanti a quelli di Pomigliano. «Per riportare le produzioni in Italia bisogna innovare questo settore e accompagnarlo. Non accettiamo l'idea che l'Italia non possa guidare la conversione dell'automotive».

Ancora con la conversione? È proprio quella imposta dal Green Deal che ha asfaltato le fabbriche. Le vuole salvare? Le lasci libere di produrre le macchine che i clienti vogliono. Per inciso, chiede anche «che si faccia qualcosa sul costo dell'energia». Sul serio? Tipo cosa, quel nucleare che per due volte avete affossato e che oggi acquistiamo da Francia e Svizzera?

Nell'immediato Elly Schlein chiede al Governo che «si batta affinché le produzioni di elettriche vengano fatte in Italia». Le elettriche? Quelle che nessuno compra? Che in Italia spinte a calci nel mercato pesano il 4%, mentre in Europa stanno intorno al 15% e in arretramento? Nonostante i numeri, la sua fede dirigista pare incrollabile: «Non è che la politica non ha strumenti, manca la volontà politica». Nooo! Per carità! La politica li ha usati già i suoi strumenti, da Bruxelles, e guarda che disastro ha combinato.

Hanno deciso quali auto i cittadini dovrebbero comprare, che ci può anche stare, ma non senza prima aver trasformato la democrazia liberale europea in una dittatura di stampo cinese, che oggi fa tanto cool.

Attenta Elly! Quei cancelli sancirono il distacco del Pci dagli italiani e D'Alema impiegò quasi vent'anni per arrivare a Palazzo Chigi.