Haiti, arrivati in Italia i bambini adottati da famiglie italiane. "Eccezionale lavoro di squadra"

L'eccezionale lavoro del governo ha permesso, dopo mesi, di far arrivare in Italia dieci bambini di Haiti adottati da otto famiglie italiane così da potersi finalmente incontrare per la prima volta: è grande il successo delle istituzioni e del governo Meloni che ha lavorato senza sosta per arrivare a questo giorno di gioia e dare la possibilità di una vita migliore ai bimbi strappandoli dall'inferno in cui si trova il loro Paese di nascita. Si dice " Felice e orgoglioso " Antonio Tajani, ministro degli Esteri, che sui social ha scritto un messaggio lodando il lavoro del governo, e la ministra per la Natalità, la Famiglia e le Pari Opportunità Eugenia Roccella che si trovava all'aeroporto di Roma Ciampino ad accogliere i bambini.

Il plauso di Tajani

" 10 minori sono appena arrivati da Haiti a Ciampino con un volo speciale, grazie a un eccezionale lavoro di squadra del Governo. Un'operazione complessa in un contesto di sicurezza deteriorato. Felice e orgoglioso di aver permesso a famiglie adottive e bambini di abbracciarsi ", ha scritto su X il ministro pubblicando anche le foto più significative dell'arrivo nello scalo romano.

Le parole di Roccella

Parole di felicità le ha espresse anche la ministra Roccella che all'AdnKronos ha spiegato che si tratta di una " grande soddisfazione e commozione vedere i bambini scendere dall'aereo perché veramente siamo stati tutti con il fiato sospeso: è stato un grande lavoro di squadra con l'impegno dell'Aise, dell'Unità di Crisi della Farnesina, della Presidenza del Consiglio e del governo tutto ". La ministra ha raccontato i primi attimi quando si è ritrovata i bambini con le famiglie adottive spiegando come fossero molto provati. " La cosa bella è stata che, dopo l'abbraccio con le famiglie, nell'arco di un'oretta durante la quale siamo stati lì in aeroporto, l'atmosfera è cambiata, è diventata molto più giocosa e rilassata: i bambini si erano ambientati, hanno cambiato espressione ed hanno sentito l'affetto e la sicurezza di cui erano circondati ".

Grazie al governo italiano, questi minori hanno abbandonato una nazione con grosse criticità. La ministra Roccella spiega che soprattutto le ultime ore prima del loro arrivo " sono state veramente difficili, di grande tensione. Un iter complicato quello per farli arrivare, ad Haiti la situazione è molto rischiosa: negli ultimi tempi sono stati uccisi anche un direttore di un orfanotrofio ed due volontari che si occupavano di minori. E poi ci poteva anche essere il rischio di rapimenti, quindi appena c'è stata una possibilità di farli partire l'abbiamo colta ed ora sono qui. Ora - conclude - sono con le loro famiglie e stanno andando a casa, chi in Calabria, chi in Sardegna, chi in Piemonte con grande felicità dei genitori e di tutti noi ".

Le parole della politica

La soddisfazione per un'operazione così complessa è stata espressa anche dal presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che ha ringraziato il ministro degli Esteri e tutto il personale diplomatico della Farnesina che consentito che i dieci bambini potessero abbracciare le loro famiglie italiane. " Tajani ha dimostrato, ancora una volta, di essere sempre in prima linea sulle vicende che riguardano qualsiasi parte del mondo con grande diplomazia ed efficacia ".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il senatore vicentino di Forza Italia, Pierantonio Zanettin, che ha fatto un plauso al ministro degli Esteri Antonio Tajani e a tutto il personale diplomatico della Farnesina " per essere riusciti a portare nel nostro Paese i bambini adottati da famiglie italiane e bloccati a Haiti dalla guerra civile.

Siamo felici che questi bambini possano finalmente unirsi alle loro famiglie e iniziare una vita con loro. Ancora una volta si dimostra l'efficienza e la sensibilità umana del ministro Tajani e della nostra diplomazia nel risolvere situazione delicate in tutte le parti del mondo".