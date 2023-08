“Ho dedicato la vita alla politica”. Arianna Meloni risponde alle accuse

Le critiche dei soliti “giornaloni” di sinistra e gli insulti sprezzanti del Fatto Quotidiano non hanno influenzato la decisione di Arianna Meloni, sorella della premier e ormai nuova responsabile del dipartimento Adesione e segreteria politica di Fratelli d’Italia. Un ruolo decisivo nel nuovo organigramma del partito guidato da Giorgia Meloni che Arianna ha voluto accettare e onorare. Nel merito nessun passo indietro: “È un ruolo importante per me – sottolinea al Corriere della Sera – ma chi mi conosce sa che è quello che ho sempre fatto. Con contratti da precaria alla Regione Lazio, senza evoluzione di carriera, stesso stipendio” .

Le parole di Arianna Meloni

Le critiche, ovviamente, non sono mancate. Le reti unificate anti-Meloni, solo negli ultimi giorni, hanno accusato la premier e sua sorella delle peggiori nefandezze. Il titolo d’apertura del Fatto Quotidiano di venerdì scorso recitava quant segue: “Sorelle d’Italia”. E ancora: “Meloni nel fortino con Arianna, la premier si blinda” . Il giornale diretto da Marco Travaglio parlava esplicitamente di una “cosa di famiglia” e La Repubblica rincarava la dose associando il governo di centrodestra a una “ monarchia ”.

Paragoni assurdi a parte, la scelta di affidare la segreteria politica del partito alla sorella di Meloni ha suscitato non poche polemiche da sinistra e non solo. “La verità? – si difende Arianna Meloni – È un fuoco di fila di chi non ha voluto informarsi” . La sua parabola, personale e politica, parla chiaro: “Mi iscrissi al Msi che avevo 17 anni – spiega – ho fatto di tutto: attaccavo manifesti, contattavo militanti, poi via via ho preso a tenere i contatti alla Regione Lazio". In poche parole, sintetizza Arianna Meloni, “politica a tempo pieno” .

I vecchi ruoli, defilati e lontani dall’opinione pubblica, non saranno più all’ordine del giorno. Il nuovo compito di Arianna Meloni, in prima linea con la premier, non permette alcun momento di pausa. “Non stiamo giocando – evidenzia Arianna Meloni – qui si lavora per l’Italia” . In gioco c’è il futuro del nostro Paese: “Io credo di saper fare alcune cose con serietà e passione e posso farle anche al partito. Tutte le nostre figure politiche più esperte credo che debbano mettersi a regime” . Rinunciare a qualche beneficio è la diretta conseguenza: “Nel mio caso – spiega Meloni – rinunciare a quel cono d’’ombra che a me è sempre piaciuto tanto” . Tanto da candidarsi alle prossime elezioni Europee? Ancora no: “Preferirei di no – spiega al Corriere della Sera – ma sono un soldato” .