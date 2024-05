"I lupi solitari sono la principale minaccia". Piantedosi alza l'allerta sul "nuovo" terrorismo

Il terrorismo negli ultimi anni è cambiato e lo ha confermato anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi durante la conferenza per il ventennale del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (Casa). " Abbiamo sviluppato una particolare attenzione sul tema dei cosiddetti lupi solitari ", ha spiegato il titolare del Viminale durante il suo intervento, sottolineando che ora è questo " il problema principale rispetto al rischio maggiore di evidenze più estese di propaggini di organizzazioni terroristiche ".

Dati alla mano, Piantedosi ha aggiunto che l'Italia, dallo scorso 7 ottobre quando Hamas ha condotto l'attacco terroristico contro Israele, per il pericolo di terrorismo e radicalizzazione, 58 soggetti. " Sono stati tutti individuati proprio a seguito di attenti monitoraggi da parte delle forze di polizia e del comparto dell'intelligence attraverso un proficuo scambio di analisi e di informazioni ", ha proseguito, spiegando che dall'inizio dell'anno in corso " sono 31 i provvedimenti di questo tipo a fronte dei 77 dell'anno scorso ". Il comparto sicurezza italiano è costantemente in allerta, pronto a individuare potenziali e possibili pericoli, agendo in modo tale da prevenire possibili attentati nel Paese. I lupi solitari agiscono come schegge impazzite, non sono un'organizzazione che si muove secondo schemi, lasciando dietro di sé molte tracce. Per questo, evidenzia il titolare del Viminale, " è ancora più difficile intercettarli ".

Dal 7 ottobre l'Italia ha stretto ulteriormente le sue maglie e " abbiamo esteso le misure di prevenzione a 30mila obiettivi sensibili con 330 in forma fissa: dalla mappatura fatta risulta che il 10 per cento sono riconducibili a Israele ". Le manifestazioni di piazza sono un segno tangibile del clima che è cambiato, insieme ai tumulti nelle università da parte dei gruppo pro-Palestina. E il ministro anche in tal senso ha dati di notevole importanza: " Abbiamo calcolato che solo quelle riconducibili al conflitto tra Israele e Palestina sono state circa 1400 dal 7 ottobre. Di queste 1109 in solidarietà al popolo palestinese, e questo la dice lunga sul quale sia il sentiment a torto o a ragione. Solo 39 a sostegno dello Stato di Israele ".

A queste manifestazioni sono sempre presenti i collettivi studenteschi, che radicalizzano i sentimenti pro-Palestina in scuole superiori e università, supportati da associazioni di palestinesi e politiche extra-parlamentari. Un elemento non trascurabile, alla luce di un altro elemento emerso durante la conferenza tramite Diego Parente, presidente del Comitato di analisi strategica antiterrorismo: " Accanto alle minacce tradizionali di tipo religioso ce ne sono di nuove che si sono affacciate negli ultimi anni: penso ai movimenti antigovernativi e anche a quel fenomeno che abbiamo ribattezzato 'Jihad bianca' che è caratterizzato da una commistione di contenuti jihadisti e suprematisti e che coinvolge ragazzi minorenni, in alcuni casi anche infra-14enni ".

E questa, nel prossimo futuro, sarà una delle sfide più grandi.