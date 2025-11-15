I musulmani puntano alla politica: dopo Monfalcone, ora l'obiettivo è Roma 2027

In Italia, al pari di tutti gli altri Paesi dell'Europa occidentale, è in aumento la popolazione islamica residente con diritto di voto e questo, come già è accaduto nel Regno Unito, crea le basi affinché gruppi omogenei di persone avanzino le proprie rimostranze politiche. Si è visto a Monfalcone, dove c'è stato il primo esperimento di una lista islamica alle elezioni comunali, che pur avendo ottenuto un risultato fallimentare è riuscito comunque a fare una "conta" di voti, ottenendo il 3% delle preferenze con "Italia Plurale". La prova del parlamentare Aboubakar Soumahoro è stata un flop ma viene considerata una prima prova embrionale, da cui stanno prendendo spunto altri movimenti in vista delle prossime, importanti, elezioni del 2027, quando gli italiani saranno chiamati a rinnovare soprattutto il parlamento.

Quest'anno ci saranno però anche le elezioni comunali in città importanti, tra cui Roma, dove in questi giorni, come anticipato da il Tempo, è stato presentato il gruppo "MuRo27", acronimo di "Musulmani per Roma 2027" composto da soggetti di religione musulmana " che vivono, studiano e lavorano nella capitale e che vogliono contribuire alla discussione politica in vista delle elezioni amministrative del 2027 ". Uno slancio, che non è improvviso, che ha preso ulteriore spunta con la vittoria di Zohran Mamdani a New York che, come come si sottolinea nel comunicato, " ha avuto il merito di sottolineare, caso mai ce ne fosse ancora bisogno, l’arretratezza della nostra classe politica rispetto alla società in cui viviamo che è di fatto multiculturale ". Quel che viene messo nero su bianco nel manifesto di intenti è l'idea di mettere il Corano, quindi le leggi islamiche, al centro del piano politico che vorrebbero portare in Italia, perché " nella capitale il gruppo MuRo27 intende promuovere e stimolare idee e proposte politiche di utilità collettiva coerenti con l'appartenenza religiosa dei propri membri ". E non è certo un caso che questo gruppo esca ufficialmente allo scoperto nella Capitale, culla della civiltà occidentale e cristiana, all'interno della quale sorge lo Stato della Chiesa.

Già questo dovrebbe essere un campanello d'allarme che non può restare inascoltato, perché l'Islam, al contrario dell'Ebraismo e di altre confessioni, non ha mai stretto accordi con lo Stato italiano. Punta a Roma, sostenuto da Potere al Popolo, corrente radicale di sinistra, che sta cercando di costruire una piattaforma politica che tenga dentro i movimenti palestinesi, ivi incluso quello di Mohammad Hannoun, l'architetto con un foglio di via di un anno dalla città di Milano per i suoi discorsi d'odio.

Se Monfalcone è stato un esperimento non riuscito, anche solo l'ingresso di un consigliere nel Comune di Roma del gruppo "MuRo 2027", e di una rappresentanza in parlamento apriranno una breccia che difficilmente sarà sanabile.