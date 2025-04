La vignetta choc di Vauro: ecco come ha disegnato la Meloni

Ascolta ora 00:00 00:00

Il viaggio a Washington di Giorgia Meloni è stato un successo al di là delle previsioni. Non era semplice e non era scontato, ma la premier ha ottenuto da Donald Trump la promessa di un viaggio a Roma durante il quale potrebbe esserci la possibilità di un incontro con Ursula von der Leyen. Meloni è entrata e uscita a testa alta dallo Studio ovale della Casa Bianca e al netto di alcuni commentatori di schieramento opposto che ammettono la buona riuscita della missione americana, altri preferiscono arrampicarsi sugli specchi e perfino sbeffeggiare il prsidente del Consiglio. Tutto fa campagna elettorale in questo Paese, mentre all'estero è stata elogiata la postura di Meloni con Trump. Ma tra i critici del lavoro del premier emerge anche la vignetta di Vauro, che va oltre e arriva al dileggio.

VAURO, FQ 18 APR 2025 pic.twitter.com/0Vue6zIL5L — Giampaolo Laviano (@primulaverde) April 17, 2025

Nella vignetta pubblicata oggi sul Fatto Quotidiano è stata da più parti definita "sessista". Il vignettista ha rappresentato la presidente Meloni che tenta di rispondere alle domande dei giornalisti ma si trova costretta a fermarsi: " Mi è rimasto un pelo sotto la lingua ". Il riferimento non è difficile da capire, ed è anche piuttosto volgare, come hanno sottolineato alcuni esponenti di Fratelli d'Italia, che si sono esposti per criticare l'impostazione del disegno di Vauro, le cui immagini sono state definite " a dir poco di cattivo gusto, volgari e irrispettose " dall'onorevole Alice Buonguerrieri.

" La chiamano satira difendendone la ratio come se tutto fosse concesso sotto l’egida della libertà di dire, scrivere e disegnare di tutto, ma non lo è. Soprattutto non lo è il sessismo, a prescindere dal colore politico ", ha aggiunto la deputata di Fratelli d'Italia, sottolineando che " quelle parole e quei tratti di matita rappresentano un’offesa per tutte le donne ed in particolare per la Premier Meloni che invece, fra gli altri, ha il merito di aver portato l’Italia a tornare protagonista sulla scena internazionale ".

l capogruppo dei deputati di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, ha definito la vignetta " vomitevole ", aggiungendo: " E nessuno dica che è satira. È schifo. E le femministe di sinistra zitte ". Così anche la vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Elisabetta Gardini, che dichiara che la vignetta " non è ironia, non è provocazione, non è nemmeno sarcasmo: è puro odio sessista. Una rappresentazione volgare, lurida, intrisa di stereotipi da osteria ".

non sta nell’insultare una donna potente. Il vero coraggio sarebbe riconoscere che certa sinistra ha un problema: si crede moralmente superiore, ma non ha più nemmeno la decenza

Il coraggio, ha aggiunto, "".