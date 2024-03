"Inaccettabile a Milano". Sala torna sui casi di plastica e insetti nei pasti a scuola

Corpi estranei e insetti nel cibo delle mense scolastiche del Comune di Milano, il tutto in pochi giorni. Due casi che evidenziano un evidente problema che non può essere derubricato a semplici incidenti ma che richiedono un'approfondita analisi e riflessione da parte di tutti gli attori coinvolti. Non si può ancora parlare di emergenza ma i provvedimenti dovranno essere presi a stretto giro per evitare altri eventi così spiacevoli, soprattutto perché quei pasti vengono proposti ai bambini. Il primo a scusarsi per la situazione è stato il sindaco di Milano, Beppe Sala, che è intervenuto sulla vicenda a margine dell'evento organizzato in occasione della premiazione dei Comuni Plastic Free.

" Mi sento di dire che prima di tutto mi devo scusare perché non è accettabile per una città come la nostra una situazione del genere ", ha detto il sindaco. Il riferimento è al ritrovamento di corpi estranei nel pane servito in due scuole primarie del capoluogo lombardo. Molto probabilmente si tratta di plastica ma alcune fonti hanno parlato anche di vetro. In ogni caso, elementi che non si sarebbero dovuti trovare in alcun caso all'interno del prodotto da forno, che è stato ritirato dalla distribuzione. Milano Ristorazione, che gestisce il servizio, ha precisato che " a fronte del secondo ritrovamento di un corpo estraneo presso una scuola primaria, è stata sospesa in via precauzionale la somministrazione del prodotto ‘pane con farina biologica di grano tenero’ presso le utenze in cui non era ancora stato consumato ".