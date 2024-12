Inaugurata l'Aula Valter Zappellini alla memoria dell'Ammiraglio scomparso

Ascolta ora 00:00 00:00

Si è svolta oggi, 6 dicembre, nella sede del Comando Operativo di Vertice Interforze, la cerimonia di intitolazione di un’aula alla memoria dell’Ammiraglio di Squadra Valter Zappellini, già Capo di Stato Maggiore del COVI, scomparso lo scorso settembre a causa di una malattia.

La commozione

Una cerimonia che si è svolta in un clima di grande rispetto e commozione ma anche di orgoglio per il grande lavoro e la brillante carriera dell'Ammiraglio. Presente la famiglia, la moglie Marialuisa e il figlio Marco, ma anche il Comandante del COVI, il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, degli Ufficiali Generali, Ammiragli, personale dello Stato Maggiore e dei Reparti del COVI. Dopo che la targa è stata svelata c'è stata da parte di Don Antonio Coppola, Cappellano militare e Vicario episcopale per l’Aeronautica, la benedizione. Poi il trombettiere ha suonato il silenzio d’ordinanza.

Un grande uomo

L'aula che ora porterà il nome dell'Ammiraglio, rappresenta un modo per celebrare la carriera di un uomo e di un Alto Ufficiale di Marina che ha dedicato la sua vita al bene delle Forze Armate, servendo il proprio Paese con disciplina, onore, rispetto e lealtà. Bellissime le parole del Generale Figliuolo che ha portato il suo ricordo personale: “Valter è stato un punto di riferimento, esempio di grande professionalità e dedizione, capace di affrontare ogni situazione con il sorriso e la genuinità tipica del buon toscano. La nostalgia e la tristezza si mescolano con la gratitudine di aver conosciuto una persona straordinaria come lui”.

Ma anche il Comando Operativo di Vertice Interforze si è unito ancora una volta al cordoglio della famiglia di Valter, con l’augurio che questa intitolazione possa degnamente onorare la memoria di un persona che tutti i colleghi ricordano con profonda ammirazione e affetto.

L'“Aula Valter Zappellini”

L'aula è situata al primo piano del palazzo che ospita il COVI, all’interno dell’Aeroporto militare “Francesco Baracca” di Roma ed è una delle più innovative dell'Alto Comando della Difesa. Dotata dei sistemi tecnologici più avanzati, è spesso utilizzata come centro decisionale e ospita importanti incontri e riunioni promosse dal Generale Figliuolo in qualità di Comandante del COVI o di Commissario straordinario alla ricostruzione sul territorio dell’Emilia Romagna, Toscana e Marche.

La carriera dell'Ammiraglio

Originario di Groppoli, nella provincia di Massa e Carrara, l’Ammiraglio Zappellini ha frequentato l'Accademia Navale di Livorno e i corsi di qualificazione professionale in Telecomunicazioni e Informazioni Operative. Laureato in Scienze Marittime Navali all’Università di Pisa e in Fisica all’Università di Parma, aveva frequentato il Senior Course del Nato Defense College nel 2002, per poi assumere il comando della Fregata “Grecale” (nel 2005-2006) e dell’Incrociatore portaeromobili “Giuseppe Garibaldi” (nel 2011-2012).

Molti anche gli incarichi di staff, in ambito nazionale ed estero, tra i quali quello di Capo Ufficio Intelligence Marittima dal 2006 al 2008, Vice Comandante Operativo presso il Centro Intelligence Interforze dal 2008 al 2011, Addetto Navale presso l’Ambasciata d’Italia a Washington dal 2013 al 2016, Direttore

dell’Agenzia di Sicurezza Militare presso lo Stato Maggiore della Marina e Comandante del Comc4S della Marina Militare dal 2016 al 2018. Dal 16 dicembre 2021 era Capo di Stato Maggiore del Comando Operativo di Vertice Interforze.