"Incontinente? No, mi tengo nana…". La gag in tv di Meloni e Mentana

" Non c'è mai un problema con le persone che la pensano diversamente da me e che vogliono parlare di politica ". Ha esordito così Giorgia Meloni nel giorno del suo ritorno negli studi di La7, rispondendo alle critiche chi di, pretestuosamente, ha visto nel suo video-elettorale, trasmesso sulla rete di Urbano Cairo, un attacco agli elettori dei partiti di opposizione. Quello tra il presidente del Consiglio ed Enrico Mentana è stato un incontro in cui si è discusso in modo puntuale dell'attualità politica italiana, ma anche europea, in vista del voto dell'8 e 9 giugno. Ma c'è stato anche spazio per alcune digressioni ironiche, in un clima di massimo rispetto, durante le quali i due non hanno mancato di lanciare stilettate.

L'occasione si è presentata quando il direttore del Tg La7 ha fatto notare alla sua ospite che stavano dilatando i tempi dello spazio a loro concesso. Mentana, facendo intendere a Meloni che avrebbero dovuto chiudere rapidamente per cedere la linea al programma successivo, che è quello di Lilli Gruber, ha ironizzato sulla polemica (mai davvero sopita) con la collega. Rivolgendosi al premier, quindi, ha dichiarato: " Non vorrei che arrivi anche a lei l'accusa di incontinenza... ". Il riferimento è al caso sollevato dalla conduttrice di Otto e mezzo qualche settimana fa quando, ricevendo in ritardo la linea dal telegiornale: " Benvenuti alle 20.46 e non a Otto e mezzo. L'incontinenza è una brutta cosa ".

Da questa reazione di Gruber nacque un caso interno a La7 e i rapporti tra i due giornalisti di punta della televisione di Cairo sembrano essersi irrimediabilmente lacerati. Dopo uno scambio di comunicati e di reciproche accuse, solo l'intervento dell'editore ha permesso di riportare la pace, seppur apparente, nelle redazioni de La7 ma Mentana non sembra aver superato la questione. E così, alla prima occasione, c'è tornato su anche se con una dose di ironia.

La stessa che ha usato il presidente del Consiglio per rispondere a tono alla battuta del direttore: " No, io mi tengo nana e tutte le altre ma incontinente gliela lascio... ". Sorrisi tra i due e linea alla Gruber. Anche Meloni, nella sua replica, ha voluto ironizzare su una delle tante cattiverie che le vengono rivolte in merito alla sua statura e sulle quali già in passato aveva scherzato.

Nessuno dei miei sogni nel cassetto si è realizzato. Volevo fare la cantante ma sono stonata, giocare con la nazionale di pallavolo ma sono nana, conoscere Michael Jackson ma è morto troppo presto

Alla cena dei corrispondenti della stampa estera, lo scorso febbraio, scherzò così: "".