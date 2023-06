Ingressi limitati e maxi-schermo: ecco come saranno i funerali di Stato per Silvio Berlusconi

L'organizzazione dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi, domani alle 15 in Duomo a Milano, è febbrile e ancora in divenire. Alcune decisioni sono già state prese dalle autorità competenti, dopo le riunioni del comitato per la sicurezza in Prefettura che sono andate avanti per tutta la mattina e dopo il sopralluogo da poco terminato nella Cattedrale e nella piazza antistante.

La capienza del Duomo è di circa 1.800 persone: gli ingressi sono contingentati, e per la maggior parte riservati alle autorità competenti con inviti istituzionalie e accrediti per giornalisti, fotografi e operatori video. La famiglia dell'ex premier sarà seduta alla destra della navata centrale, mentre le autorità saranno a sinistra. Una parte degli ingressi sarà consentita anche ai comuni cittadini che vorranno portare l'ultimo saluto all'ex presidente del Consiglio. Per quanto riguarda la piazza antistante alla cattedrale, le regole - è stato spiegato - sono quelle che si applicano ai grandi eventi della città: potranno accedere al massimo dalle 18 mila alle 20 mila persone, con sorveglianza ma libertà di ingresso. Sempre nella piazza saranno posizionati due maxi-schermi ai lati della Chiesa. Sono previsti dei corridoi di sicurezza per il passaggio della protezione civile e dei mezzi di soccorso in caso di emergenze. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, entrerà nel Duomo dall'ingresso Sud alle 14.55. Le altre autorità alle 14.45, sempre dall'ingresso Sud. Il carro funebre con il feretro di Silvio Berlusconi arriverà invece dal retro della Cattedrale.

Al momento non sono previste chiusure di strade, ad eccezione della piazza Fontana e del piazzale di fronte a Palazzo Reale, entrambe adibite alle attività di servizio. Le autorità potrebbero decidere di chiudere momentaneamente la fermata Duomo, appunto come succede per i grandi eventi, ma ancora non c'è certezza sugli orari. Per ragioni di sicurezza non sono ancora stati diffusi i nomi dei capi di Stato stranieri che parteciperanno. Al sopralluogo hanno partecipato oltre alle delegazioni della prefettura e della questura di Milano, dei Carabinieri di Milano, di Palazzo Chigi, del Comune di Milano, della Diocesi, della Veneranda Fabbrica del Duomo e del Quirinale.