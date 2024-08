"Invece di inveire rabbiosamente...". FdI contro Elodie dopo l'ennesimo attacco a Meloni

Ascolta ora 00:00 00:00

Nelle noiose giornate che precedono il Ferragosto degli italiani, Elodie ha trovato terreno fertile per intavolare l'ennesima polemica contro Giorgia Meloni. Senza argomenti interessanti di cui parlare, e con una certa stanchezza nel discutere sempre e solo di Fedez e Ferragni sotto l'ombrellone, la cantante ha provato ad approfittarne per accendere ancora una volta i riflettori su di lei. L'occasione è il lancio del nuovo calendario Pirelli che la vedrà protagonista nel 2025. Al di là dei soliti proclami di libertà nel mostrare il proprio corpo, ora utili proprio per promuovere il prodotto che, si spera, avrà un livello artistico pari a quelli del passato, Elodie non è riuscita a trattenersi con uno degli adagi più amati dalla sinistra, ossia la repressione in Italia.

L'attacco di Elodie

" È evidente come ci sia un problema di diritti acquisiti minacciati. Attaccando il matrimonio gay, o l’aborto, si attacca la libertà. La cosa per cui soffro di più è che sia una donna (Giorgia Meloni, ndr) a farlo. Come è possibile che non si accorga di lavorare per gli interessi degli uomini? Questo è un atteggiamento imperdonabile ", ha dichiarato a La Repubblica dal set del calendario allestito a Miami. Quindi, ha aggiunto: " Non si può toccare la libertà di scelta. Non si può assolutamente, è grave. Lascia senza parole; è talmente assurdo, incomprensibile come si possa accettare ", ha aggiunto. Né sulle unioni civili né sull'aborto questo governo ha fatto nulla, lasciando tutto così com'è stato lasciato in eredità dai precedenti governi a maggioranza Pd e M5s. Eppure, da due anni la sinistra porta avanti questa narrazione basata sul nulla, al massimo su dichiarazioni di singoli parlamentari che non trovano riscontro nel lavoro del governo.

" Il nostro è un Paese democratico, dovremmo ricordarcelo sempre. Se poi vogliamo fare altro… Ovviamente non ho simpatia per questo governo, perché per me la libertà è sinonimo di felicità ", ha proseguito la cantante, che si è poi cimentata in una "fine" analisi politica sul motivo per il quale FdI è il primo partito: " C'è paura, quando non esiste la comprensione del vero problema. Io vengo da un quartiere di Roma dove i guai sono talmente tanti che tutto ti spaventa, perché tutto è aggressione. Nasci che sei già aggredito, non c’è un sorriso fuori da casa. Quindi le persone quando vedono i personaggi pubblici alzare la voce e gridare, sono comprensibilmente d’accordo con loro ". Una tesi discutibile quella di Elodie, che mira a delegittimare il voto di milioni di italiani. Secondo la cantante, il premier sarebbe " meschino " perché nella sua idea si approfitta delle debolezze del popolo.

La replica di Fratelli d'Italia

Susanna Donatella Campione, componente della Commissione bicamerale sul Femminicidio, in una nota ha sottolineato come " è triste che una donna attacchi in modo così violento un'altra donna solo perché è presidente del Consiglio e non la pensa come lei ". Elodie, prima della libertà del corpo, " dovrebbe difendere la libertà di pensiero e non continuare a inveire rabbiosamente contro chi esprime idee diverse dalle sue. Esca dall'equivoco di voler contrabbandare l'esibizione del corpo come attività intellettuale e la eserciti serenamente come altre sue colleghe ". E proprio sull'attacco sferrato da Elodie a Meloni sulla mancata affermazione femminile, Campione ha invitato la cantante a " notare come proprio durante il governo Meloni le donne occupino posizioni di potere mai raggiunte prima. L'ultimo esempio di una lunga serie è Daria Perrotta, prima donna nella storia d'Italia a essere stata nominata, giorni fa, capo della Ragioneria Generale dello Stato ".

se Elodie vuole fare parlare il suo corpo per esprimersi, liberissima di farlo ma per favore ci risparmi i sermoni vecchia maniera, ormai superati, sulle donne che si esprimono con la preparazione, la cultura e il libero pensiero

L'onorevole, rivolgendosi alla cantante, conclude dicendo che "".